"Es war mir eine Ehre", schrieb der 32-Jährige am Donnerstag in einer Abschiedsbotschaft auf "Instagram". Nach hartnäckigen Rückenproblemen und einigen herben Enttäuschungen im Weltcup zog der Massenstart-Weltmeister von 2017 den Schlussstrich.

Schempp gewann in seiner Karriere insgesamt drei Medaillen bei Olympischen Winterspielen. Er spüre seit einiger Zeit, "dass mein Körper nicht mehr voll belastbar ist" und an diesem Zustand habe auch sein "unbändiger Wille nichts ändern" können.

Insgesamt feierte Schempp zwölf Einzelsiege im Weltcup. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang holte er Silber im Massenstart. In der laufenden Saison stand Schempp einzig beim Heim-Weltcup in Oberhof am Start, kam allerdings nicht über die Plätze 58 (Sprint) und 45 (Verfolgung) hinaus.