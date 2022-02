Matt Hamilton ist in den USA als "Sneakerhead", also als Sneaker-Sammler, bekannt.

Für die Mission Titelverteidigung in Peking erhielt der 32-Jährige von einigen Freunden ein ganz besonderes Geschenk: ein Paar Nike Schuhe der Linie SB Dunk low "What the Paul" des Skateboard-Champions Paul Rodriguez.

Zu den stylishen Schuhen wird Hamilton von "NBC" zitiert:"Ich dachte, sie sind cool. Wir haben hier also ein Paar verrückte Schuhe."

Für den Wettkampf auf dem Eis musste der US-Amerikaner sein Schuhwerk allerdings noch anpassen lassen. Denn Curling-Schuhe brauchen besondere und sogar unterschiedliche Sohlen. Ein Schuh ist sehr glatt, der andere mit aufgerautem Gummi, um die Haftung auf dem Eis zu erhöhen.

Matt Hamilton USA Curling Olympia Peking 2022 Fotocredit: Getty Images

Damit ist der US-Amerikaner tatsächlich bestens gerüstet, um die Mission Titelverteidigung erfolgreich zu bestehen.

Das Duell mit den ROC-Athleten am Mittwoch entschieden Hamilton und seine vier Teamkollegen schon einmal für sich (6:5). Gegen Schweden setzte es daraufhin eine Niederlage (4:7), gegen Großbritannien sprang jedoch wieder ein Sieg heraus (9:7).

