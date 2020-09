Gerhard Berger fühlte sich in seiner Rolle als Retter der DTM sichtlich wohl. Ja, gab der Boss der taumelnden Motorsportserie zu, natürlich hätte es die Verlockungen des Ruhestands gegeben. "Ich bin jetzt 60, und eigentlich wollte ich Skifahren gehen und mir ein bisschen lockeres Leben machen", sagte Berger am Rande des Rennwochenendes am Nürburgring im Plauderton, aber: Gleichzeitig stand die DTM dicht vor dem Aus. "Und das", meinte der Österreicher, "wäre verheerend gewesen".