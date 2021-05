Publiziert 20/05/2021 Am 14:34 GMT

Die Eishockey-WM findet vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 in Lettland statt. Alle Spiele werden aufgrund der Corona-Pandemie in der Hauptstadt Riga ausgetragen.

Zuschauer sind zunächst noch nicht nicht zugelassen. Man hofft aber noch darauf, dass im Turnierverlauf Fans ins Stadion gelassen werden können.

16 Teams wurden in zwei Vorrundengruppen mit je acht Mannschaften zugelost, in denen jeder gegen jeden spielt. Deutschland befindet sich in Gruppe B.

Die besten Vier jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Dort geht es im K.o.-System weiter bis zum Endspiel.

Die Eishockey-WM 2021 live im TV

Alle Spiele des DEB-Teams sowie weitere ausgewählte Partien werden live und in voller Länge bei Sport1 im TV gezeigt.

Auch Magenta Sport zeigt die Auftritte der deutschen Mannschaft live. Die Matches werden beim Pay-TV-Sender kostenlos übertragen. Man muss kein Abo abschließen, um die Spiele sehen zu können.

Die Eishockey-WM im Livestream

Sowohl Sport 1 als auch Magenta Sport bieten jeweils einen kostenlosen Livestream zu den Matches an, die im TV übertragen werden.

Die Eishockey-WM bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich von der Weltmeisterschaft in Lettland und den Auftritten des DEB-Teams.

Eishockey-WM: Der Spielplan der Vorrunde

(alle Angaben in MESZ)

Gruppe A:

21. Mai, 15:15 Uhr: Russland - Tschechien

Russland - Tschechien 21. Mai, 15:15 Uhr: Belarus - Slowakei

Belarus - Slowakei 22. Mai, 11:15 Uhr: Dänemark - Schweden

Dänemark - Schweden 22. Mai, 15:15 Uhr: Großbritannien - Russland

Großbritannien - Russland 22. Mai, 19:15 Uhr: Tschechien - Schweiz

Tschechien - Schweiz 23. Mai, 11:15 Uhr: Großbritannien - Slowakei

Großbritannien - Slowakei 23. Mai, 19:15 Uhr: Dänemark - Schweiz

Dänemark - Schweiz 24. Mai, 15:15 Uhr: Slowakei - Russland

Slowakei - Russland 24. Mai, 19:15 Uhr: Tschechien - Belarus

Tschechien - Belarus 25. Mai, 15:15 Uhr: Großbritannien - Dänemark

Großbritannien - Dänemark 25. Mai, 19:15 Uhr: Schweden - Schweiz

Schweden - Schweiz 26. Mai, 15:15 Uhr: Russland - Dänemark

Russland - Dänemark 26. Mai, 19:15 Uhr: Belarus - Großbritannien

Belarus - Großbritannien 27. Mai, 15:15 Uhr: Schweiz - Slowakei

Schweiz - Slowakei 27. Mai, 19:15 Uhr: Dänemark - Belarus

Dänemark - Belarus 28. Mai, 15:15 Uhr: Schweden - Großbritannien

Schweden - Großbritannien 28. Mai, 19:15 Uhr: Dänemark - Belarus

Dänemark - Belarus 29. Mai, 11:15 Uhr: Tschechien - Großbritannien

Tschechien - Großbritannien 29. Mai, 15:15 Uhr: Schweiz - Russland

Schweiz - Russland 29. Mai, 19:15 Uhr: Slowakei - Dänemark

Slowakei - Dänemark 30. Mai, 15:15 Uhr: Belarus - Schweiz

Belarus - Schweiz 30. Mai, 19:15 Uhr: Schweden - Slowakei

Schweden - Slowakei 01. Juni, 11:15 Uhr: Schweiz - Großbritannien

Schweiz - Großbritannien 01. Juni, 15:15 Uhr: Slowakei - Tschechien

Slowakei - Tschechien 01. Juni, 19:15 Uhr: Russland - Belarus

Gruppe B:

21. Mai, 19:15 Uhr: Deutschland - Italien

- Italien 21. Mai, 15:15 Uhr: Kanada - Lettland

Kanada - Lettland 22. Mai, 11:15 Uhr: Norwegen - Deutschland

Norwegen - 22. Mai, 15:15 Uhr: Finnland - USA

Finnland - USA 22. Mai, 19:15 Uhr: Lettland - Kasachstan

Lettland - Kasachstan 23. Mai, 11:15 Uhr: Norwegen - Italien

Norwegen - Italien 23. Mai, 15:15 Uhr: Kasachstan - Finnland

Kasachstan - Finnland 23. Mai, 19:15 Uhr: Kanada - USA

Kanada - USA 24. Mai, 15:15 Uhr: Lettland - Italien

Lettland - Italien 24. Mai, 19:15 Uhr: Deutschland - Kanada

- Kanada 25. Mai, 15:15 Uhr: USA - Kasachstan

USA - Kasachstan 25. Mai, 19:15 Uhr: Finnland - Norwegen

Finnland - Norwegen 26. Mai, 15:15 Uhr: Kasachstan - Deutschland

Kasachstan - 26. Mai, 19:15 Uhr: Kanada - Norwegen

Kanada - Norwegen 27. Mai, 15:15 Uhr: USA - Lettland

USA - Lettland 27. Mai, 19:15 Uhr: Finnland - Italien

Finnland - Italien 28. Mai, 15:15 Uhr: Kasachstan - Kanada

Kasachstan - Kanada 28. Mai, 19:15 Uhr: Lettland - Norwegen

Lettland - Norwegen 29. Mai, 11:15 Uhr: Italien - Kasachstan

Italien - Kasachstan 29. Mai, 15:15 Uhr: Norwegen - USA

Norwegen - USA 29. Mai, 19:15 Uhr: Deutschland - Finnland

- Finnland 30. Mai, 15:15 Uhr: Italien - Kanada

Italien - Kanada 30. Mai, 19:15 Uhr: Finnland - Lettland

Finnland - Lettland 31. Mai, 15:15 Uhr: USA - Deutschland

USA - 31. Mai, 19:15 Uhr: Norwegen - Kasachstan

Norwegen - Kasachstan 01. Juni, 11:15 Uhr: Kanada - Finnland

Kanada - Finnland 01. Juni, 15:15 Uhr: Italien - USA

Italien - USA 01. Juni, 19:15 Uhr: Deutschland - Lettland

