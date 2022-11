GP von Abu Dhabi

"Kümmere dich in Runde eins nicht um mich, ich werde Dich nicht angreifen", sagte Alonso dem Deutschen zu, wie er bei "Sky" erklärte. Eine große Geste des zweimaligen Weltmeisters, der Vettel sowohl 2010 als auch 2012 in einem engen Kampf um den WM-Titel hauchdünn unterlag.

Alonso hielt Wort und blieb in der ersten Phase des Grand Prix' hinter dem Deutschen, dessen Cockpit der Spanier in der kommenden Saison erben wird. Und das, obwohl Alonso selbst vor vier Jahren seine Karriere in Abu Dhabi selbst beendet hatte, ehe er in der vergangenen Saison zurückkehrte.

Daher habe er Vettel vor dem Rennen auch auf die besonderen Emotionen vorbereiten wollen, die ein letzter Grand Prix mit sich bringe. "Die Einführungsrunde war für mich der emotionalste Moment, man ist zum ersten Mal alleine im Auto. Es ist ruhig und man erkennt dann: Das ist das letzte Mal", sagte er vor dem Grand Prix zu Vettel und wünschte ihm: "Genieß es. Du bist eine Legende!"

Die Emotionen überkamen Vettel aber bereits vor der Einführungsrunde, wie er bei "Sky" zugab. "Während der Hymne habe ich nach oben geschaut und bin etwas abgedriftet, habe immer wieder versucht, mich zurückzuholen und auf das Rennen zu konzentrieren, damit ich bloß nichts vergesse", lachte der Deutsche nach seinem zehnten Rang auf dem Yas Marina Circuit

Vettel erwartet "einen Schlag"

"Wenn die Ampeln aus sind, bist du in deinem Rennen. Ich bin mein Rennen gefahren wie viele zuvor und habe es geschafft, nicht zu sehr die Konzentration zu verlieren. Es wird noch etwas dauern. Heute Abend oder Morgen früh wird es nochmal einen Schlag geben", erwartete Vettel, der nach dem Rennen von der besonderen Atmosphäre im Grid schwärmte.

"Es war eine besondere Energie das gesamte Wochenende unter den Fahrern, aber auch im Fahrerlager. Auch von außen gab es unheimlich viele positive Schwingungen und dafür bin ich sehr dankbar", sagte der 35-Jährige nach seiner letzten Zieldurchfahrt.

Vettel verabschiedet sich mit Botschaft

Der Spanier hatte bereits am Donnerstag angekündigt, beim Grand Prix in Abu Dhabi mit einem besonderen Design in den deutschen Landesfarben und mit der Aufschrift "Danke Seb" zu fahren. Ein Zeichen großer Anerkennung.

Auch, weil Vettel gerade in der Endphase seiner Karriere mehr war als nur Rennfahrer, was er nach Saisonfinale mit einer beeindruckenden Abschlussbotschaft auf der Start- und Zielgeraden noch einmal unter Beweis stellte.

"Wir haben die Kraft, Menschen zu inspirieren durch das, was wir machen und sagen. Es gibt wichtigere Dinge, als im Kreis zu fahren. Aber das ist das, was wir lieben. Vielen Dank für die Unterstützung", sagte er und betonte: "All das werde ich natürlich vermissen. Es war eine Freude."

