Damit meinte der 49-Jährige den vor drei Jahren eingeführten Cockpitschutz.

Hamilton hatte 2016 noch bei Instagram geschrieben: "Bitte nicht!" Damit outete sich der Brite als Gegner des Sicherheitsbügels, der zur Saison 2018 in der Formel 1 eingeführt wurde.

Der Cockpitschutz sei "die hässlichste Modifikation in der Formel-1-Geschichte", kritisierte er damals und warnte davor, die Königsklasse mit ihren offenen Cockpits zu kastrieren: "So, wie es ist, ist es völlig in Ordnung."

Fünf Jahre später klingt das ganz anders. "Ich muss mich sehr glücklich schätzen. Gott sei Dank gibt es den Halo. Er hat mich gerettet", meinte ein mitgenommener Hamilton.

Lewis Hamilton mit Schmerzen im Nacken

Wolff ergänzte: "Ich will gar nicht darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn wir ihn nicht gehabt hätten." Es war an und für sich kein gefährlicher Crash, als Hamilton und Max Verstappen in Runde 26 des Grand Prix von Italien in der Variante del Rettifilo aneinandergerieten.

Aber die beiden Autos verkeilten sich so unglücklich, dass Verstappens Red Bull ausgehebelt wurde und auf Hamiltons Mercedes landete. Zuerst hätte Verstappens Unterboden Hamiltons Kopf getroffen, dann das rechte Hinterrad.

"Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schmerzen", sagte der Rekordweltmeister nach dem Rennen auf einer Pressekonferenz: "Ich glaube, im ersten Moment habe ich es gar nicht gespürt, wegen des Adrenalinrauschs. Aber ich spüre jetzt definitiv Schmerzen im Nacken. Ich habe das Gefühl, dass es schlimmer wird, je mehr das Adrenalin nachlässt."

Max Verstappen erhält Strafe

Später schrieb er bei Instagram: "Heute muss jemand auf mich herabgeschaut und über mich gewacht haben. Ich bin all denen unglaublich dankbar, die daran arbeiten, unsere Autos und Rennen sicherer zu machen."

Das Halo-System war zur Saison 2018 als neue Sicherheitsmaßnahme eingeführt worden. Es soll den Kopf des Fahrers bei Unfällen schützen. Verstappen wurde nach dem Rennen von den Stewards die Hauptschuld am Unfall gegeben . Der Red-Bull-Pilot wird deswegen beim anstehenden Rennen im russischen Sotschi am 26. September um drei Startplätze zurückversetzt.

