Mit dem Großen Preis von Singapur geht die Saison 2022 in der Formel 1 langsam in ihre Endphase. Das 17. von 22 Rennen steht vom 30. September bis 2. Oktober auf dem Programm.

Theoretisch kann Max Verstappen schon an diesem Wochenende Weltmeister werden. Dazu ist ein Sieg des Niederländers Pflicht. Dann hängt es von der Konkurrenz ab.

Sergio Perez dürfte höchstens Vierter werden und dabei nicht die schnellste Runde erzählen. Ebenfalls ohne schnellste Runde dürfte Charles Leclerc höchstens auf Rang acht landen. Erzielt einer von beiden die schnellste Runde, dürften sie aus Sicht Verstappen maximal als Fünfter bzw. Neunter ins Ziel kommen.

Hier erhaltet Ihr alle unsere Informationen zum GP von Singapur.

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das ganze Rennwochenende in Le Castellet gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "Wow".

bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Singapur an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.