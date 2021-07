Verstappen sei nach dem Unfall von Silverstone zwischen den beiden Titelrivalen "wieder voll belastbar" und werde "zurückschlagen".

Verstappen war beim letzten Rennen nach einer Kollision mit Hamilton in der ersten Runde schwer in die Streckenbegrenzung gekracht und wurde daraufhin im Krankenhaus durchgecheckt, die Schuld an dem Unfall sieht Red Bull bei dem Engländer.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher glaubt nicht, dass Verstappen, der die WM mit acht Punkten vor Hamilton anführt, durch den Crash seine Fahrweise ändern wird. "Max ist kein Angsthase, er wird nicht vom Gas gehen", sagte der Bruder von Michael Schumacher.

