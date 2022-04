Mit dem Grand Prix der Emilia Romagna steht das vierte Rennen der Formel-1-Saison 2022 auf dem Programm. Vom 22. bis 24. April geht es in Imola zur Sache.

Am Freitag stehen das 1. Freie Training und das Qualifying auf dem Programm. Los geht es um 13:30 Uhr bzw. 17:00 Uhr MESZ. Das 2. Freie Training und das erste Sprintrennen finden am Samstag um 12:30 bzw. 16:30 Uhr statt.

Am Sonntag steht wie gewohnt das Rennen mit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Charles Leclerc, Mick Schumacher und Co. an. Start ist um 15:00 Uhr MESZ.

Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix der Emilia Romagna in Imola.

Formel 1: GP in Imola live im TV

"Sky" überträgt das komplette Rennwochenende live im TV. Alle Sessions gibt es auf "Sky F1".

Das Rennen am Sonntag gibt es zudem auch live im Free-TV bei "RTL" zu sehen.

Formel 1: GP der Emilia Romagna im Livestream

Das ganze Rennwochenende in Italien gibt es im Livestream bei "SkyGo" und via "SkyTicket".

"RTL" ist zudem im Livestream bei "RTL+" (ehemals "TVNow") mit von der Partie.

F1: GP der Emilia Romagna im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions in Imola an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

F1 Qualifying Imola live: Sprintrennen in der Emilia Romagna sorgen für Verschiebung

Emilia Romagna unterscheidet sich von jenem einer typischen Formel-1-Etappe. Da in Imola eines von drei Sprintrennen dieser Saison ansteht, findet das Qualifiying bereits am Freitag statt (ab 17:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de). Dort wird die Startaufstellung für den Sprint am Samstag bestimmt (ab 16:30 Uhr). Im Vergleich zur vergangenen Saison, in welcher das Sprint-Format seine Premiere feierte, gibt es einige Regeländerungen. Bislang gab es nur für die drei bestplatzierten Punkte (3-2-1), nun sollen aber die Top Acht (8-7-6-5-4-3-2-1) ihr Punktekonto in der Fahrerwertung füllen können. Nach Imola werden auch im österreichischen Spielberg und in Interlagos Sprintrennen stattfinden. | Der Ablauf des Rennwochenende in derunterscheidet sich von jenem einer typischen Formel-1-Etappe. Da in Imola eines von dreidieser Saison ansteht,. Dort wird die Startaufstellung für denbestimmt (ab 16:30 Uhr). Im Vergleich zur vergangenen Saison, in welcher das Sprint-Format seine Premiere feierte, gibt es einige Regeländerungen. Bislang gab es nur für die drei bestplatzierten Punkte (3-2-1), nun sollen aber die Top Acht (8-7-6-5-4-3-2-1) ihr Punktekonto in der Fahrerwertung füllen können.. | Zum Bericht

F1 Imola live: Carlos Sainz verlängert mit Ferrari

Carlos Sainz entspricht, setzte der Spanier diese Woche ein wichtiges Zeichen hinsichtlich einer erfolgreichen Zukunft. Vor dem Heimrennen in der Emilia Romagna verlängerte Ferrari mit seinem 27 Jahre alten Schützling bis 2024. "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari verlängert habe", sagte Sainz. In Imola will er an der Seite von Teamkollege Charles Leclerc erneut für italienische Jubelstürme sorgen - und am Ende erstmals von ganz oben grüßen. | Auch wenn der bisherige Saisonverlauf nicht unbedingt den Erwartungen vonentspricht, setzte der Spanier diese Woche ein wichtiges Zeichen hinsichtlich einer erfolgreichen Zukunft. Vor dem Heimrennen in derverlängertemit seinem 27 Jahre alten Schützling bis 2024. "Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari verlängert habe", sagte Sainz. Inwill er an der Seite von Teamkollegeerneut für italienische Jubelstürme sorgen - und am Ende erstmals von ganz oben grüßen. | Zum Bericht

