Am Rande des Grand Prix der Türkei in Istanbul (Sontag, 11:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) relativierte Vettel Storys über ein mögliches Parallelprogramm mit Formel 1 und DTM: "Ich habe mit Gerhard einmal darüber gesprochen, dass die Fahrer früher auch viel außerhalb der Formel 1 gefahren sind. Aber das ist lange, lange her. Ich glaube nicht, dass man sich das heute noch leisten kann."