Der anstößige Tweet bezog sich auf die schrecklichen Ereignisse in Bahrain im Jahr 2020.

Damals verlor der ehemalige F1-Pilot Romain Grosjean die Kontrolle über seinen Boliden und krachte in eine Barriere abseits der Strecke.

Durch den schweren Aufprall brach das Auto in zwei Teile, ein großer Feuerball verschlang das Wrack.

Nach Sekunden des Schreckens rettete sich Grosjean aus eigener Kraft und entkam mit teils schweren Brandverletzungen. Mittlerweile ist der Franzose wieder als Rennfahrer aktiv.

Marshall trotz Entschuldigung entlassen

Nachdem die FIA und der Rennveranstalter am Wochenende Wind von der Entgleisung des Marshalls bekommen hatten, ließ man am Sonntag gegenüber "The Sun" verlauten, dass er entlassen worden sei. Später soll sich der Betroffene auf Twitter für seine Aussagen entschuldigt haben.

Für Hamilton selbst endete das Rennwochenende mit einem enttäuschenden Ergebnis.

