An Hamilton und Teamkollege George Russell wollte der Teamchef allerdings keinerlei Kritik üben. "Lewis und machen einen guten Job", versicherte Wolff gegenüber der "Bild" . "Sie könnten beide vorne mitfahren, aber leider haben sie dafür aktuell nicht das Auto", erklärte der Österreicher.

In den vergangenen Jahren hatten die Silberpfeile den Rennzirkus in der Königsklasse dominiert und seit 2014 acht Konstrukteurs- und sieben Fahrerweltmeisterschaften gewonnen. Doch die Regeländerungen haben die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 neu geordnet

Ad

Nur einen Podestplatz fuhren die Mercedes-Piloten in den ersten beiden Saisonrennen ein - begünstigt durch einen Doppel-Ausfall der Red Bulls kurz vor dem Rennende in Bahrain.

Grand Prix von Saudi-Arabien F1-Marshall wünschte Hamilton "Unfall wie Grosjean in Bahrain" VOR 18 STUNDEN

Hamilton monierte nach dem Rennen, er habe in der Schlussphase nicht mit dem Haas von Kevin Magnussen Schritt halten können. "Wir haben das Auto nicht da, wo wir es haben wollen", bemängelte Wolff und legte die Problembereiche offen: "Wir haben Defizite, die größer sind als nur der Motor. Zählen wir in irgendeinem Bereich zu den Top-Teams? Ich glaube nicht."

Schock und Entwarnung - die Bilder zum Schumacher-Crash

Wolff pessimistisch für Melbourne

Nach dem Grand Prix in Saudi-Arabien erneuerte er seine Kritik. "Wir müssen uns allesamt am Schopf packen und uns aus dem Schlamassel rausziehen", forderte Wolff.

In zwei Wochen schlägt der Formel-1-Zirkus in Melbourne auf. Doch auch für den Grand-Prix in Down Under sei der Abstand zu Ferrari und Red Bull nicht einzuholen.

"Der Rückstand ist zu groß, um in den nächsten Rennen dabei zu sein", erklärte Wolff, gab sich für den Rest des Jahres aber dennoch kämpferisch: "Die Saison ist noch unglaublich lang. Es gibt insgesamt 23 Rennen. Wir sind erst zwei gefahren."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Stuck wundert sich über Hamilton: "Hat der keinen Bock mehr?"

Der F1-Saisonstart in Bahrain: Alle Fragen und Antworten

Grand Prix von Saudi-Arabien Stuck erklärt neue Ferrari-Stärke: "Überraschend kommt das nicht" VOR 19 STUNDEN