Laut einem Bericht der "Sport Bild" habe der BVB alle weiteren Einkäufe fürs Erste zurückgestellt, weitere Transferkosten seien offenbar erst mal nicht mehr drinnen. "Ohne Verkäufe, keine Zugänge", lautete das Fazit des Sportblattes.

Der BVB muss also Profis verkaufen, um seinen Kader anschließend wieder verstärken zu können. Die große Erlösquelle für den BVB könnte Jadon Sancho werden. Der englische Nationalspieler wird schon seit längerer Zeit mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht . Manchester United gilt als Top-Favorit auf die Verpflichtung des 21-Jährigen.