Javi Martinez spielt in den Zukunftsplanungen des FC Bayern keine große Rolle mehr. Zuletzt bekräftigte er seinen Wechselwunsch, wie auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bestätigte. Interesse für den Spanier kommt dabei aus verschiedenen Ländern. Seit Neustem soll auch der AC Florenz seinen Hut in den Ring geworfen haben, wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet.

Während seine Teamkollegen beim FC Bayern auf dem Platz die Zuschauer vor den Fernsehgeräten in Staunen versetzten und dem FC Barcelona eine historische 2:8-Niederlage zufügten, musste Javi Martinez tatenlos von der Bank aus zusehen. Ähnlich erging es dem Spanier zuletzt in den meisten Partien. Nur ein Startelf-Einsatz stand beim Spanier in der Rückrunde zu Buche, in der Champions League durfte er gegen den FC Chelsea (4:1) am Ende für neun Minuten ran, als alles schon entschieden war.

Daher dürfte sowohl bei Martinez, dessen Vertrag noch bis kommendes Jahr läuft, als auch bei seinem Arbeitgeber das Interesse an einem Abgang gegeben sein. Karl-Heinz Rummenigge hatte vor wenigen Tagen den Wechselwunsch des spanischen Weltmeisters bestätigt. "Uns ist bekannt, dass er den Klub bei einem passenden Angebot gern verlassen würde. Und wir würden ihm keine Steine in den Weg legen, weil er immer ein guter Spieler und ein zuverlässiger, seriöser Mensch war", so der Vorstandsvorsitzende des FCB.

Champions League Bierhoff lobt Halbfinalisten: "Wunderbarer, erfolgreicher Moment" VOR 9 STUNDEN

Wie der italienische Transferexperte Gianluca di Marzio vermeldet, ist mit dem AC Florenz nun ein weiterer Klub auf Martinez aufmerksam geworden. Die Fiorentina soll bereits bei Bayern angefragt haben, ohne dabei ein Angebot abgegeben zu haben. In der Toskana könnte es für Martinez zur Wiedervereinigung mit seinem langjährigen Teamkollegen Franck Ribery kommen, der seit vergangenem Sommer für die Italiener aufläuft. Nicht nur das - Ribery soll sogar eine aktive Rolle in den Verhandlungen einnehmen und Martinez von einem Wechsel in nach Florenz überzeugen.

Konkurrenz im Werben um Martinez bekommt Florenz unter anderem von Stade Rennes, das ebenfalls Interesse zeigen soll. Nach einer überraschend guten Saison mit Platz drei will der Ligue-1-Klub für die kommende Champions-League-Saison aufrüsten.

Das könnte dich auch interessieren: Bayerns historische Nacht: Einfach brutal gut

Play Icon WATCH Barca hadert nach dem 2:8-Debakel: “Einige Entscheidungen sind bereits getroffen” 00:00:56

Champions League Wegen Coutinho: Barça muss bei Bayern-Erfolg offenbar Prämie bezahlen VOR 9 STUNDEN