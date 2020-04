Wenn Erling Braut Haaland über den 1. Juli 2018 redet, leuchten seine Augen.

Es war der Tag, an dem sein Stern endgültig aufging, an dem er sich als eines der vielversprechendsten Talente des Weltfußballs auf die Einkaufslisten so ziemlich aller europäischen Großklubs spielte. An diesem ersten Julitag vor knapp zwei Jahren machte sich der damals 17-Jährige auf den Weg Richtung Weltspitze.

"Das Spiel war eine Art Wendepunkt in meiner Karriere, ein Kickstart, ein fliegender Start", berichtet der heutige BVB-Star rückblickend im Gespräch mit Eurosport Norwegen und meint die Partie seines damaligen Klubs Molde FK gegen Brann Bergen. Und weiter:

" Danach habe ich nie mehr zurückgeschaut. "

Warum auch? Haaland sorgte im Duell mit dem damaligen Tabellenführer dafür, dass sich fortan alle nach ihm umschauen sollten. Dafür benötigte er nicht mal 20 Minuten - es reichten 17.

Haaland: "Ich bin damals explodiert"

Mit Toren in der 4., 13., 15. und 21. Minute demütigte der blonde Goalgetter die beste Mannschaft Norwegens in deren Stadion. Ein völlig unerwartetes Ausrufezeichen. Denn eigentlich hatte wenig darauf hingedeutet.

Haaland selbst beschreibt den Beginn der Saison 2018 als eine "ziemlich seltsame Zeit". Der blutjunge Stürmer kam nicht so wirklich in Form. Nur 28 Minuten hatte er in den zwei vorherigen Spielen gegen Stabaek und Kristiansund mitspielen dürfen.

" Das Spiel gegen Brann wurde dann zu einer Art Wendepunkt in meiner Karriere. Ich bin damals explodiert! "

Vier Tore gegen den Meister! Haalands "Explosion" im Video:

Die Sonne Marbellas bringt Ablenkung, Solskjaer die Form

Nach der 1:0-Niederlage Moldes gegen Kristiansund ging die norwegische Liga in eine zweiwöchige Pause. "Ich habe kurz vor Schluss eine Möglichkeit alleinstehend vor dem Torhüter nicht genutzt", erinnert sich Haaland.

Der Stürmer war gefrustet und unzufrieden. Also packte er zwei Freunde und seinen Bruder ein, flog in wärmere Gefilde und trainierte. "Wir waren in Marbella und haben Kombinationen geübt, an unserem Spielverständnis gearbeitet und nebenbei die Sonne genossen", sagt er.

Nach der Rückkehr gelang Haaland zwar auch gegen Stabaek kein Tor, doch sein Gefühl änderte sich: "Ich fühlte, da ist etwas."

Die Woche vor dem Spiel gegen Tabellenführer Brann war dann besonders. Molde trainierte auf Gras. Nicht selbstverständlich in Norwegen und obendrein eine direkte Reaktion auf den kommenden Gegner. Tabellenführer Brann Bergen trug seine Heimspiele auf echtem Rasen aus.

Erling Braut HaalandGetty Images

"Ich hatte nicht meine beste Trainingswoche", erinnert sich Haaland heute. Ole Gunnar Solskjaer war das egal. Der heutige Trainer von Manchester United war damals Molde-Coach und nahm sich dem jungen Stürmer an. Haaland erzählt:

" Ich stand mit dem Torhüter alleine im Fünfmeterraum, bekam Flanken von Ole, aber ich habe jede Gelegenheit ausgelassen. Dann gab er mir einen einfachen Tipp, den ich niemals vergessen werde. Er sagte, ich solle nicht zu viel Kraft aufwenden oder versuchen, das Tor umzuballern und den Keeper aus dem Kasten zu schießen. Ich habe darüber nachgedacht und in den kommenden Tagen so trainiert. Ruhig bleiben und stets auf den einen, wichtigen Moment vorbereitet sein. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mir diese Fähigkeit beigebracht hat. "

Obendrauf gab Solskjaer Haaland eine Einsatzgarantie: "Ich denke, du wirst von Beginn an auf dem Platz stehen, also sei einfach bereit", sagte der Trainer. Und sein Spieler gehorchte.

Oma und Opa im Gästeblock

Vor den Augen eines Scouts von Manchester United und Oma und Opa, die Haaland selbst mit Tickets für den Gästeblock versorgt hatte, nahm der 17-jährige Stürmer den Tabellenführer in der Abendsonne von Bergen im Alleingang auseinander.

"Wir haben so agiert, wie ich gerne Fußball spiele", erklärt Haaland. "So nach dem Motto: 'Haut den Ball einfach nach vorne, ich hole mir das Ding und hau' ihn rein.' Wirklich, so einfach ist das. Das Gefühl war einfach unbeschreiblich! Ich schaue gerne auf diese Tore zurück."

Gegnerischer Torwart reibt sich die Augen

Samuel Sahin-Radlinger hingegen würde sie am liebsten vergessen. Der Torhüter stand im Tor von Brann Bergen und traute seinen Augen kaum. "Nach 20 Minuten haben wir uns gegenseitig ziemlich blöd angeschaut", sagte der Österreicher über das ominöse Haaland-Spiel zu "Goal.com".

" Man muss sich das mal überlegen: Du kassierst in 14 Ligaspielen sechs Gegentore und dann bekommst du in 20 Minuten von einem 17-Jährigen vier Buden eingeschenkt. Das ist schon Wahnsinn. "

Auch auf Moldes Bank machte sich schnell Ungläubigkeit breit. "Nach dem dritten Tor schauten wir uns auf der Bank nur noch ungläubig an. Uns allen war bewusst, dass wir gerade ein ganz besonderes Spiel erleben", schwärmt Fredrik Brustad, Haalands ehemaliger Teamkollege.

Erling Haaland mit Vater Alf-IngeImago

Motivations-SMS vom Vater in der Halbzeitpause

Erlings Vater Alf-Inge Haaland reagierte weder mit Unglauben noch mit Sprachlosigkeit auf die Darbietung seines Sohnes.

"Ich habe in der Halbzeit eine Nachricht von meinem lieben Vater erhalten. Die habe ich aber erst nach dem Spiel gelesen", berichtet der heute 19-Jährige.

" Er schrieb: 'Herrlich. Jetzt mach noch Nummer fünf und sechs!' Ich denke, das ist eine Art Mentalität, die er mir beigebracht hat, niemals zufrieden zu sein. Und um ganz ehrlich zu sein, ja, vier Tore in einem Spiel sind ziemlich gut, aber ich hätte in diesem Spiel wahrscheinlich mehr Tore erzielen können. "

Diese Einstellung hat Haaland in seiner noch jungen Karriere immer ausgezeichnet. Derzeit profitiert Borussia Dortmund davon. Für den Tabellenzweiten der Bundesliga hat der Norweger seit seiner Verpflichtung im Winter schon zwölf Tore erzielt. Wichtiger noch: Er geht voran, reißt das Team mit Einsatz und Körpersprache mit.

All das hat seinen Ursprung an diesem 1. Juli 2018 in Bergen.

"Dieses Spiel ist eine der größten Leistungen in meinem Leben", sagt Haaland. "Ich habe Trikot, Hose, Stutzen, Schuhe und den Ball zu Hause in Bryne und jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, sehe ich diese Gegenstände. Dann denke ich darüber nach. Es bedeutet mir viel."

Bleibt er gesund, dürfte noch das ein oder andere Souvenir dazukommen.

