Zuletzt hieß es, der FC Bayern sei an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert. Doch in Leverkusen will man Aránguiz laut dem Bericht als einen von fünf Spielern halten. Diese sollen unter Trainer Peter Bosz das Gerüst der Mannschaft bilden.

Schon vor einiger Zeit habe man sich in Leverkusen auf eine Verlängerung verständigt. Trotz der Gerüchte um Aránguiz und den deutschen Rekordmeister zeigten sich die Verantwortlichen in Leverkusen zuletzt schon "sehr optimistisch", dass der Chilene länger bleibt.

2015 kam Aránguiz für 13 Millionen Euro vom SC Internacional Porto Alegre. Seither bestritt der Routinier 130 Spiele für Bayer Leverkusen (12 Tore und 23 Vorlagen).

