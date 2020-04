Marcelo sagte zu Vinícius Júnior: "Wir sind ein besonderer Klub. Ich liebe es, euch zu helfen. Dir, Rodrygo, Militao, Brahim... ihr seid unsere Zukunft!"

Der Brasilianer meinte damit die junge Generation, zu der neben seinem 19-jährigen Gesprächspartner auch Rodrygo (19 Jahre alt), Éder Militao (22) und Brahim Díaz (20) gehören.

Die drei Letztgenannten wurden alle erst im vergangenen Jahr verpflichtet. Für Rodrygo zahlten die Königlichen 45 Millionen Euro an den FC Santos, für Militao sogar 50 Millionen an den FC Porto.

Militao stand schon zweimal in der Champions-League-Startelf

Während Mittelfeldmann Díaz bisher meist Kurzeinsätze bekam, stand Innenverteidiger Militao in dieser Saison schon elfmal in der Startelf, davon zweimal über die komplette Spielzeit in der Champions League.

Rodrygo erzielte in 18 Spielen für die erste Mannschaft bereits sieben Treffer, besonders beeindruckend ist seine Bilanz in der Champions League: vier Tore und zwei Vorlagen in vier Spielen.

Eder Militao, Rodrygo und Vinicius Junior von Real MadridGetty Images

Vinícius Júnior mit großem Auftritt beim Clásico

Vinícius Júnior machte Anfang März auf sich aufmerksam, als er im Clásico gegen den FC Barcelona mit seinem Führungstor in der 71. Minute den 2:0-Erfolg einleitete.

Im Instagram-Talk gab es von Marcelo für seinen zwölf Jahre jüngeren Landsmann ein Sonderlob:

" Ich bewundere dich sehr. Du bist ein geduldiger Mensch, arbeitest hart und hörst auf die Ratschläge der anderen. "

Der Gelobte entgegnete: "Ich bin dir sehr dankbar. Du sprichst auf dem Feld viel mit mir und gibst mir Tipps, wenn ich meine Position korrigieren muss. Ich entwickle mich weiter und das ist genau, was ich möchte."

