Bayern-Star Corentin Tolisso könnte offenbar im Sommer in ein Tauschgeschäft einbezogen werden. Nach Informationen des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano besteht die Möglichkeit, dass der Franzose zu Inter Mailand wechselt. Im Gegenzug wollen die Münchener angeblich Ivan Perisic fest verpflichten. Der kroatische Stürmer ist bis zum Ende der Saison von den Italienern ausgeliehen.

Erst am Dienstag musste sich Corentin Tolisso zum wiederholten Male einer OP unterziehen. Der Franzose verletzte sich im Training am Knöchel und fehlt den Bayern nun bis auf Weiteres. Mit Blick auf die Zukunft des 25-Jährigen könnte sich in den kommenden Monaten dennoch einiges tun.

Denn aus Italien heißt es, Tolisso sei im Gespräch für einen Wechsel zu Inter Mailand. Laut dem italienischen Journalisten Fabrizio Romano sind die Münchener beim Mittelfeldakteur auf ein Tauschgeschäft mit dem Serie-A-Topklub aus.

Flick baut wohl weiter auf Tolisso

Im Gegenzug will der deutsche Rekordmeister angeblich den bis zum Saisonende ausgeliehenen Ivan Perisic kaufen. Über eine Kaufoption von offenbar 20 Millionen Euro könnten die Münchener den 31-Jährigen aber ohnehin fest vepflichten.

Doch Inter sei einer Verpflichtung von Tolisso nicht abgeneigt, heißt es weiter. Ob der Weltmeister von 2018 beim FC Bayern noch eine Zukunft hat, ist zudem fraglich. Gerade einmal in 13 von 25 möglichen Bundesligaspielen stand Tolisso in dieser Saison auf dem Platz.

In den Planungen von Bayern-Coach Hansi Flick spielt der 25-Jährige nach Berichten des "kicker" aber weiter eine wichtige Rolle. Tolisso soll angeblich neben Joshua Kimmich und Thiago weiter auf der Sechserposition des FC Bayern aufgestellt werden. Im Winter habe Flick daher schon einen Transfer des Franzosen verhindert.

