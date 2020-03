Tatsächlich war eine Kollektivstrafe gegen die Fans des Bundesligisten Borussia Dortmund der Auslöser für die jüngsten Fan-Proteste, die am vergangenen Spieltag in mehreren Stadien fast zu Spielabbrüchen geführt hatten. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) beharrt allerdings darauf, dass diese Art der Bestrafung als "Ultima Ratio in absoluten Ausnahmefällen" nicht komplett ausgeschlossen werden kann.

Um eine Eskalation des Streits langfristig zu verhindern, rät Gabriel den Vereinen und Verbänden, "die Abteilungen für Fanarbeit in den Klub-Hierarchien höher anzusiedeln und das Thema auch im Vorstand substanziell zu hinterlegen."

(SID)