Hansi Flick hat mit dem 5:0 (3:0)-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf einen Bestwert in der Bundesliga-Historie des FC Bayern aufgestellt. Der 55-Jährige ist der erste Trainer des deutschen Rekordmeisters seit dem Aufstieg in das Oberhaus 1965, der 22 seiner ersten 25 Pflichtspiele gewinnen konnte. Selbst Star-Coach Pep Guardiola waren in diesem Zeitraum nur 21 Siege gelungen.

Der amtierende Meister stellt darüber hinaus mit herausragenden 86 Treffern ligaweit die beste Offensive. Nie zuvor in der Geschichte der Bundesliga gelangen einem Team nach 29 Spieltagen mehr Torerfolge. Alleine 61 Treffer erzielten Robert Lewandowski und Co. dabei unter der Leitung von Hansi Flick.

Bundesliga Alaba lässt Bayern weiter zappeln: Vertragsverlängerung offen VOR EINER STUNDE

Von etwaigen Zahlenspielen wollte der 55-Jährige nach der Partie gegen Fortuna Düsseldorf jedoch nichts wissen. "Statistiken und Rekorde interessieren mich aktuell nicht. Mir geht es nur darum, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Bei Bayern München ist es so, dass du Meister werden musst. Das Ziel haben wir, aber es ist noch einiges zu spielen", betonte er gegenüber "Sky".

Der FC Bayern baute durch den Heimsieg am Samstagabend den Vorsprung an der Tabellenspitze auf den derzeit ärgsten Verfolger, Borussia Dortmund, auf vorübergehend zehn Punkte aus. Dem achten Meistertitel in Folge steht bei noch fünf ausstehenden Partien somit wohl nichts mehr im Wege.

Auch die Defensive der Münchener hat sich unter der Leitung des Erfolgstrainers enorm stabilisiert. Der Bundesliga-Spitzenreiter kassierte seit dem Amtsantritt von Flick im November des vergangenen Jahres lediglich 0,6 Gegentreffer pro Partie und damit so wenige wie kein anderes Team in Europa.

QUIZ: Kennst Du alle Meister-Trainer der Bundesliga?

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland kann nicht: Die BVB-Antwort kann nur einer sein

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: BVB lässt Paderborn keine Chance 00:03:22

Bundesliga "Roadrunner" Davies mit neuem Tempo-Rekord VOR 2 STUNDEN