Alexander Nübel ist nicht zu beneiden. Da unterschreibt der 23-Jährige einen Vertrag beim FC Bayern München, eigentlich der berühmte Sechser im Lotto für einen Fußball-Profi in Deutschland. Doch seitdem die Tinte trocken ist, sticheln die Konkurrenten öffentlich gegen Nübel - ob sie nun Manuel Neuer, Sven Ulreich oder Christian Früchtl heißen. Und dennoch sind die Aussichten eigentlich ganz gut.

Es passiert schon wieder. Als 2011 bekannt wurde, dass Manuel Neuer zum FC Bayern München wechselt, war die Aufregung riesengroß. Unvergessen bleiben die "Koan Neuer"-Plakate, die in der Allianz Arena hochgehalten wurden. Der Klub musste die Verpflichtung des damaligen Schalkers vehement gegenüber der eigenen Anhängerschaft verteidigen.

Nun kommt mit Alexander Nübel wieder ein Schlussmann von den Königsblauen zu den Roten - und erneut wirbelt der Transfer mächtig Staub auf, wenngleich aus anderen Gründen. Man kann die jüngsten Aussagen von Stammkeeper Manuel Neuer, Trainer Hansi Flick sowie der beiden weiteren Torhüter Sven Ulreich und Christian Früchtl nämlich durchaus so interpretieren, dass Nübel gar nicht so willkommen ist an der Säbener Straße.

Der deutsche Rekordmeister musste, einmal mehr, reagieren und einem Neuzugang Rückendeckung geben. "Alle Entscheidungsträger des FC Bayern inklusive Cheftrainer Hansi Flick sind sehr glücklich darüber, dass Alexander Nübel zur neuen Saison Spieler des FC Bayern wird", wird der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Mitteilung zitiert. Das wolle er im Namen des Vereins klarstellen. Hoppla!

Neuer hatte nach Bekanntwerden des Nübel-Wechsels keinen Hehl daraus gemacht, dass er nicht im Traum daran denkt, für einen neuen Kollegen auf Einsatzminuten zu verzichten. Das muss er wohl auch nicht, nachdem Flick im "kicker" betonte, dass Neuer "eindeutig unsere Nummer eins ist".

Daran, so der Coach weiter, werde sich "auch in der kommenden Saison nichts ändern". Da wirkt es fast schon generös, wenn Neuer eingesteht, dass er "perspektivisch den Transfer von Nübel verstehe". Die Betonung, so darf man unterstellen, lag hier eindeutig auf dem Adjektiv perspektivisch.

Noch keine Einigung zwischen Neuer und Bayern

Denn der Weltmeister von 2014 verfolgt auch mit 34 Jahren noch langfristige Ziele mit den Bayern und will seinen Vertrag verlängern. Berater Thomas Kroth erklärte zwar gegenüber der "Bild", es sei eine falsche Darstellung der Medien gewesen, dass der fünfmalige Welttorhüter bis 2025 verlängern will und ein sattes Jahresgehalt von 20 Millionen Euro fordere, eine Einigung zwischen Spieler und Verein steht aber noch aus.

Es dürfte Nübel kaum überrascht haben, dass der für viele Experten beste Keeper der Welt sein Revier verteidigt und vorerst die Nummer eins bleibt. Womit der 23-Jährige allerdings nicht rechnen konnte, sind die offensiven Ansprüche, die Ulreich und Früchtl stellen.

Mir ist das vollkommen egal, ob ein Alexander Nübel kommt. Oder wer auch immer. Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen.

Vor allem aus dem Ulreich-Lager wird scharf geschossen. "Der FC Bayern ist eine Leistungsgesellschaft, in der sportlich entschieden wird. Schauen wir mal, wer am Ende hinter Manuel Neuer auf der Bank sitzt", ließ Berater Jürgen Schwab im "kicker"-Interview wissen.

Neuer selbst hatte seinen bisherigen Ersatzmann als "bärenstarke Nummer zwei" geadelt. "Ulreich wäre in vielen anderen Vereinen Stammtorwart." Sollte der 31-Jährige, der in München noch bis 2021 unter Vertrag steht, auch in der kommenden Saison das Bayern-Trikot tragen, kann sich Nübel auf einen harten Konkurrenzkampf einstellen.

Und dann ist da ja noch Früchtl, der Mann zwischen den Pfosten in Bayerns Drittliga-Auswahl. Mit 20 Jahren ist er sogar deutlich jünger als Nübel, ambitioniert ist er ebenfalls. "Mir ist das vollkommen egal, ob ein Alexander Nübel kommt. Oder wer auch immer. Ich will mich beim FC Bayern München durchsetzen", formulierte der U20-Nationalspieler im Gespräch mit der "AZ" ein klares Ziel.

Dennoch wird es bei Früchtl zunächst wohl auf eine Leihe zu einem anderen Bundesliga-Klub hinauslaufen, wie Berater Christian Rößner die "AZ" wissen ließ. "Wir machen sicherlich nicht den Fehler, den ein Nübel oder sein Berater machen, jetzt nach München zu gehen und sich dort auf die Bank zu setzen." Rumms, schon wieder eine Spitze in Richtung des Neuzugangs, der in München offiziell am 1. Juli anfängt.

Rummnigge knöpft sich Spielerberater vor

Als wäre die Situation nicht schon wer genug, hat Nübel ein weiteres Problem. Da der Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie ruht, kann sich der Schalker derzeit nicht mit guten Leistungen empfehlen. Im Gegenteil: Nach einigen Patzern setzte ihn Knappen-Coach David Wagner zuletzt sogar auf die Bank.

Nübel ist ein wichtiger Spieler für die Zukunft unserer Mannschaft.

Da tut es gut, wenn sich der FC Bayern nun demonstrativ vor seinen künftigen Spieler stellt. "Wir möchten festhalten, dass sich der FC Bayern abwertende Kommentare von Spielerberatern über andere Spieler des FC Bayern verbittet", poltert Rummenigge. "Nübel ist ein wichtiger Spieler für die Zukunft unserer Mannschaft."

Und wenn es eines Beispiels bedarf, wie man trotz aller anfänglicher Störfeuer zum Helden bei den Bayern wird, dann muss Nübel ab Sommer nur mal im Training zum Neuer rüberschauen ...

