Der neue Hertha-Trainer Bruno Labbadia klatscht mit Arne Maier per Ellenbogengruß ab

Bruno Labbadia hat einen perfekten Start als Trainer von Hertha BSC hingelegt. Das 3:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim sorgte dafür, dass es nach den Turbulenzen in den vergangenen Wochen immerhin sportlich wieder bergauf gehen könnte. Zudem könnte der Sieg zumindest vorerst für die langersehnte Ruhe sorgen. Die gab es bei den Berlinern zuletzt nämlich viel zu selten.

Das aufgeregte Klopfen in seiner Brust vernahm Bruno Labbadia diesmal sogar deutlicher als sonst. "In meinem Herzen trage ich die Emotionen immer bei mir", sagte der neue Trainer von Hertha BSC - der den fehlenden Trubel auf den Tribünen bei seinem gelungenen Einstand kaum vermisste: "Ich mache mir das Gefühl selber." Und dieses Gefühl war nach dem 3:0 (0:0) der Berliner bei TSG Hoffenheim überaus gut.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Hoffenheim in der Krise: Negativrekord eingestellt VOR 4 STUNDEN

"Das war ein super Start. Das hat die Mannschaft aber auch wirklich gebraucht", gab der gleichermaßen aufgewühlt wie erleichtert wirkende Labbadia nach dem Sieg beim Saison-Neustart zu Protokoll: "Ich bin nicht so vermessen und sage, dass jetzt alles klasse ist. Das war ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg, nicht mehr und nicht weniger. Aber man darf nicht vergessen, was rund um die Mannschaft los war - mit dem ganzen Theater."

Ruhige Zeiten aktuell ein Fremdwort bei Hertha BSC

Tatsächlich herrschte bei den Berlinern weder vor noch während der Corona-Zwangspause Ruhe. Sportlich ging es während der Saison stetig bergab, Labbadia steht als vierter Trainer an der Seitenlinie, der Ärger um den Abschied seines Vorgängers Jürgen Klinsmann ist längst nicht verraucht, die Ambitionen des "Big City Clubs" sorgen nach wie vor für Schlagzeilen, und über den Film des "Videokünstlers" Salomon Kalou schüttelt ganz Deutschland immer noch den Kopf.

Mittendrin ist Labbadia innerhalb von nur fünf Wochen offensichtlich zum Fels in der Brandung geworden. "Es ist schon einiges passiert in den letzten Wochen mit ihm", sagte der starke Kapitän Vedad Ibisevic bei "Sky": "Trotz all der Umstände, die wir hatten, haben wir mit dem neuen Trainer immer wieder versucht, uns auf Fußball zu konzentrieren. Das ist uns sehr gut gelungen."

Labbadias erstes Bundesliga-Spiel nach fast einem Jahr

Dieser Ansicht konnten sich die wenigen Beobachter nach dem verdienten Dreier der Berliner beim Geisterspiel in Sinsheim anschließen. Der frühere Hoffenheimer Ibisevic (60.) und Matheus Cunha (74.) trafen für die Hertha, die zuvor nur eine von zwölf Partien gegen die TSG gewonnen hatte. Dazu kam ein Eigentor des Kraichgauer Innenverteidigers Kevin Akpoguma (58.).

Der Erfolg sorgte dafür, dass die auswärtsstarken Berliner (sechs Spiele in der Fremde ohne Niederlage) 31 Punkte auf dem Konto haben. Für Labbadia war es 364 Tage nach seiner bisher letzten Partie als Trainer des VfL Wolfsburg ein perfektes Comeback in der Liga. Zum ersten Mal gewann der frühere Profi sein erstes Spiel mit einem neuen Klub. Der Ort war allerdings prädestiniert dafür. Labbadia feierte den siebten Sieg in Sinsheim - das gelang noch keinem anderen Coach.

Play Icon WATCH Das neue Normal: So lief der Bundesliga-Restart 00:01:35

Keine Sanktionen für Küsse-Torjubel

Ganz ohne Wirbel schafften es die Berliner aber auch im Kraichgau nicht. Doch trotz des wenig hygienischen Jubels nach ihren Toren, bei dem sogar geküsst wurde, muss die Hertha keine Konsequenzen durch die Deutsche Fußball Liga (DFL) befürchten. Der Torjubel sei "nicht Bestandteil" des medizinisch-organisatorischen Konzepts, teilte ein DFL-Sprecher mit: "Zum Thema Torjubel wurden in Ergänzung zum Konzept lediglich Hinweise zur Orientierung gegeben – Sanktionen erübrigen sich daher."

Auch darüber konnte sich Labbadia freuen. "Ich hoffe, die Menschen draußen haben Verständnis dafür", sagte der 54-Jährige: "Emotionen gehören auch ein Stück weit dazu. Sonst brauchen wir das Spiel nicht zu spielen."

QUIZ: Kennst Du alle Meister-Trainer der Bundesliga?

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Brandt brennt

(SID)

Play Icon WATCH "Emotionen gehören dazu!" Labbadia reagiert auf Kontakt-Jubel 00:01:18

Premier League Hargreaves überzeugt: Schwere Wahl für Sané zwischen Bayern und Pep VOR 4 STUNDEN