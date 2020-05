Bundesliga-Restart: Der 26. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker: Am 26. Spieltag treten die Bundesligisten erstmals seit über zwei Monaten und dem Beginn der Coronakrise wieder gegeneinander an. Der Spieltag wird live im TV bei Sky Bundesliga und im Livestream bei SkyGo und montags bei DAZN übertragen. Auf Eurosport.de könnt ihr alle neun Partien im Liveticker verfolgen.

Nach neun langen Wochen ist es endlich soweit: Die Bundesliga kehrt nach langer Pause aufgrund der grassierenden Coronavirus-Pandemie zurück. Vor Ort im Stadion können die Fans die 18 Bundesliga-Teams zwar nicht unterstützen, dafür können alle Spiele zuhause vor dem Fernseher, Laptop, Tablet etc. verfolgt werden. Immerhin wartet am 26. Spieltag mit dem Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 gleich ein wahrer Hochkaräter auf die Bundesliga.

Bundesliga Quarantäne-Verstoß auf PK ausgeplaudert: Herrlich zieht Konsequenzen 15/05/2020 AM 09:04

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Der Tabellenführer FC Bayern München greift am Sonntagabend im Auswärtsspiel an der Alten Försterei bei Union Berlin wieder ins Geschehen ein.

Abgeschlossen wird der Spieltag mit dem Montagabendspiel zwischen dem und .

26. Spieltag: Bundesliga live im TV

Sky zeigt alle Spiele am Samstag und Sonntag live im TV bei Sky Sport. Das Montagsspiel gibt es nicht live im TV, sondern im Livestream bei DAZN.

26. Spieltag: Bundesliga live im Free-TV

Die Nachmittags-Konferenz am Samstag um 15:30 Uhr gibt es live im Free-TV auf Sky Sport News HD zu sehen.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Livestream

Fans können die Spiele am Samstag und Sonntag außerdem im Livestream bei SkyGo sehen. Das Montagsspiel zwischen Bremen und Leverkusen gibt es live bei DAZN.

26. Spieltag: Die Bundesliga im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zu allen Bundesligapartien an.

Play Icon WATCH Insider verrät: Bayerns Co-Trainer Klose mit Interesse an kroatischem Talent 00:01:26

Bundesliga: Der 26. Spieltag live im Radio

Alle Spiele am 26. Bundesligaspieltag, darunter auch die Partie des BVB gegen Schalke, können Fans auch im Bundesligaradio bei Amazon mitverfolgen.

Auch interessant: Heimspiele in fremden Stadien: Diese Corona-Regelungen plant die DFL

Bundesliga | 26. Spieltag: Die Partien im Überblick

Bundesliga: Die Tabelle am 26. Spieltag

Platzierung Verein Tordifferenz Punkte 1. FC Bayern München 75:26 58 2. Borussia Dortmund 72:33 54 3. Borussia Mönchengladbach 52:31 52 4. RB Leipzig 63:27 51 5. Bayer 04 Leverkusen 45:30 47 6. VfL Wolfsburg 36:31 39 7. SC Freiburg 35:36 37 8. FC Schalke 04 33:40 37 9. TSG Hoffenheim 35:46 35 10. 1. FC Köln 41:47 33 11. Hertha BSC 35:48 31 12. 1. FC Union Berlin 32:43 30 13. Eintracht Frankfurt 39:44 28 14. FC Augsburg 37:54 27 15. 1. FSV Mainz 05 36:55 27 16. Fortuna Düsseldorf 27:50 23 17. Werder Bremen 27:55 18 18. SC Paderborn 30:54 17

Bundesliga, 26. Spieltag: DFL hebt Maskenpflicht für Trainer an der Seitenlinie auf

Die DFL hat am Freitag, einen Tag vor dem Restart in der Bundesliga und der 2. Liga, die Maskenpflicht für Coaches annulliert. "Durch einen Mund-Nasen-Schutz würde ihre Tätigkeit als Trainer - inklusive der Erteilung von Anweisungen sowie angewandter Mimik und Gestik - erheblich eingeschränkt.", sagte Ansgar Schwenken, Direktor der DFL, gegenüber der "Bild". Weiterlesen...

Der 26. Bundesliga-Spieltag live: Fragen und Antworten zum "neuen" Fußball

In der Bundesliga und der 2. Liga rollt ab Samstag der Ball wieder. Seit Mitte März war der Spielbetrieb wegen der Coronakrise unterbrochen. Es geht mit dem 26. Spieltag weiter - allerdings ohne Zuschauer in den Stadien. Highlight ist das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr im Eurosport-Liveticker). Eurosport.de beantwortet alle Fragen zum Bundesliga-Restart.

Bundesliga, 26. Spieltag: Watzke spürt eine "riesige Verantwortung"

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund spürt vor dem Liga-Restart eine "riesige Verantwortung". Man wolle zwar die sportlichen Ziele erreichen, doch bleibt "die Frage, ob wir die ganzen Rahmenbedingungen mit allen Auflagen und dem Sicherheits-Konzept so erfüllt bekommen, wie wir uns das alle vorstellen und wie es notwendig ist. Dieser Druck ist gewaltig", sagte er bei "DAZN".

Das könnte Dich auch interessieren: Kroos exklusiv: Bei Bayern bereuten einige, mich gehen gelassen zu haben

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: FC Bayern lässt in Berlin nichts anbrennen 00:02:21

Bundesliga Werder Bremen - Bayer Leverkusen heute live bei Amazon Prime und im Livestream VOR EINER MINUTE