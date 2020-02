Nach dem Blitz-Rücktritt von Jürgen Klinsmann als Trainer von Hertha BSC, stellt sich die drängende Frage: Wer übernimmt den Posten des Cheftrainers bei den Hauptstädtern? Niko Kovac, der Anfang November beim FC Bayern München entlassen wurde, wäre eine Option, die Manager Michael Preetz zumindest nicht ausschließt.

Bei "Sky" sagte Preetz: "Jeder weiß, dass Niko jemand ist, der in Berlin geboren ist und der für Hertha BSC gespielt hat. Er hat in den letzten dreieinhalb Jahren einen tollen Job in der Bundesliga gemacht, zunächst bei Eintracht Frankfurt und dann bei Bayern München."

Preetz: Kovac habe "sicher viele Angebote" auf dem Tisch

Doch der Manager hält eine Realisierung kaum für aussichtsreich: "Jeder weiß aber auch, dass Niko ein sehr erfolgreicher Trainer beim deutschen Rekordmeister war, bis zum Sommer nicht mehr arbeiten möchte, und damit sicher viele Angebote, national und international, auf den Tisch bekommen wird."

Video - Hertha-Star Grujic über Klinsmann-Aus: "Waren alle verwundert" 00:45

Für Klinsmann aber sei die Tür vorerst zu. "Dass wir irgendwann, wenn einmal Gras über die Sache gewachsen ist, möglicherweise nochmal sprechen, das möchte ich nicht ausschließen", sagte Preetz:

"Ich hätte es deutlich besser gefunden, wenn wir die Gelegenheit gehabt hätten, vor dieser finalen Reaktion miteinander in den Austausch zu kommen, denn ich glaube schon, dass man im Dialog miteinander die Dinge auch thematisieren kann. Wenn man aber davonläuft, ist das nicht möglich."

Kovac ist in Berlin geboren, spielte als Profi von 1991 bis 1996 und von 2003 bis 2006 für Hertha BSC.

