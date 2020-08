Jérôme Boateng hat beim FC Bayern in der abgelaufenen Spielzeit unter Trainer Hansi Flick wieder zu alter Stärke gefunden. Nun sollen die Bayern-Bosse dem 31-Jährigen die Entscheidung überlassen, ob er in München bleibt oder den Klub im Sommer verlässt. Das berichtet die "Sport Bild". Im vergangenen Jahr hatte Uli Hoeneß Boateng noch vehement dazu geraten, "den Verein zu verlassen".

Doch der Weltmeister von 2014 zeigte in der Saison 2019/20 wieder Leistungen wie zu seinen besten Zeiten. Anstelle von 43 Prozent seiner Zweikämpfe in der Spielzeit 2018/19 gewann Boateng in der Triple-Saison der Münchener schon 63 Prozent seiner Duelle. 38 Spiele bestritt der Routinier, in der Vorsaison waren es nur 28.

Diese Werte sollen nun die Bayern-Verantwortlichen dazu bewogen haben, Boateng auch in der kommenden Spielzeit zu halten, sollte dieser in München bleiben wollen. Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2021.

Boateng: Lob von Präsident Hainer

Bayern-Präsident Herbert Hainer meinte in der "Sport Bild" angesprochen auf die Vertragssituation von Boateng: "Jérôme steht hier noch ein Jahr unter Vertrag. Er hat sich in der Rückrunde hervorragend entwickelt und war ein Pfeiler in der Abwehr."

Er rate dem 31-Jährigen daher, "einfach weiter so gut Fußball zu spielen wie zuletzt", erklärte der 66-Jährige schmunzelnd.

Über eine Verlängerung sei noch nicht gesprochen oder verhandelt worden, berichtet die Fachzeitschrift weiter. Seit 2011 spielt Boateng schon für den FC Bayern. 324 Mal stand der ehemalige Nationalspieler für die Münchener auf dem Platz.

In dieser Zeit holte Boateng unter anderem acht deutsche Meistertitel. Zudem war der Abwehrstar jeweils ein wichtiger Bestandteil der Bayern-Mannschaften, die das Triple gewannen (2013 und 2020).

