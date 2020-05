Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde die Fußball-Europameisterschaft von 2020 auf 2021 verschoben. Für Leroy Sané und Niklas Süle waren das durchaus gute Nachrichten, denn so bleibt ihnen mehr Zeit für ihr Comeback. Das bestätigte nun auch Bundestrainer Joachim Löw, der sich zugleich vom Spielniveau der Bundesliga nach der langen Corona-Unterbrechung "positiv überrascht" zeigte.

In einem Interview auf der DFB-Homepage sagte Joachim Löw zur Situation von Leroy Sané und Niklas Süle: "Für die beiden Spieler, Leroy und Niklas, ist das natürlich ein Vorteil, weil sie sich jetzt durch Spielpraxis und Wettkämpfe wieder auf ein anderes Niveau bringen können. Sie haben ein bisschen mehr Zeit."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Bundesliga Trotz Fristablauf: Perisic könnte beim FC Bayern bleiben VOR 4 STUNDEN

Sané fiel nach einem im August erlittenen Kreuzbandanriss die komplette Hinrunde aus und war im Januar erst wieder ins Mannschaftstraining bei Manchester City zurückgekehrt. Nach Einsätzen bei der U23-Mannschaft hätte er im März eigentlich wieder für Pep Guardiolas Mannschaft auflaufen sollen, doch die Saisonunterbrechung aufgrund der Corona-Pandemie verhinderte das Comeback.

Auch Süle litt in dieser Saison bereits unter einer Kreuzbandverletzung. Nach einem Kreuzbandriss im Oktober arbeitet der Bayern-Verteidiger momentan intensiv an einer Rückkehr.

Löw freut sich über die guten Leistungen nach der Unterbrechung

Angesprochen auf die Rückkehr der Bundesliga sagte Löw: "Es hat für mich einen positiven Effekt gehabt, dass die Spieler top motiviert aus dieser langen Pause kamen und ohne Zuschauer das Gleiche an den Tag legen als wenn 80.000 im Stadion wären."

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Zugleich gab der Bundestrainer zu, dass Geisterspiele auch gewöhnungsbedürftig seien: "Fußball ohne Emotionen auf den Rängen, auf den Tribünen, von den Fans, das ist natürlich schon etwas anderes." Umso beeindruckter zeigte Löw sich von der "Einstellung" der Spieler auf dem Platz: "Man spürt, die Spieler haben wieder Lust auf Wettkämpfe."

Löw: Bayern sind nicht mehr einzuholen

Der 60-Jährige hob zudem die deutsche "Vorreiterrolle" hervor. Was das Konzept und die Sicherheitsmaßnahmen für die Gesundheit betrifft, sei der Fußball in Deutschland "in Europa führend gewesen".

Nach dem 1:0 des FC Bayern im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund am vergangenen Dienstag ist der Rekordmeister im Titelrennen nach Löws Ansicht nicht mehr einzuholen. "Dafür sind sie zu konzentriert aus der Pause gekommen und unter Hansi Flick wirklich zu einem Team geworden, das Selbstvertrauen ausstrahlt", sagte der Bundestrainer.

Das könnte Dich auch interessieren: Bayerns Triple-Schritte: Diese Gefahr droht im Sommer

(mit SID)

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Kantersieg für Bayern - BVB lässt Paderborn keine Chance 00:03:22

Bundesliga Sancho möchte BVB angeblich im Sommer verlassen VOR 6 STUNDEN