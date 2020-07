Plant Manchester City im kommenden Sommer den Großangriff auf den FC Liverpool? Wie der "Guardian" berichtet, soll Pep Guardiola ein Transferbudget in Höhe von 150 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um den Kader der Citizens für den Titelkampf mit den Reds qualitativ zu verstärken. Ganz oben auf der Einkaufsliste steht angeblich David Alaba vom FC Bayern München.

Dem Bericht zufolge sucht Manchester City nicht nur einen Ersatz für den zum FC Bayern abgewanderten Flügelstürmer Leroy Sané, sondern auch die Defensive, das große Sorgenkind in der laufenden Spielzeit, soll personell verstärkt werden.

Neben David Alaba, der demnach oberste Priorität bei seinem ehemaligen Förderer Pep Guardiola genießen soll, stehen angeblich auch Kalidou Koulibaly (SSC Neapel) und Pau Torres (FC Villareal) auf der Wunschliste der Citizens.

ManCity: CAS hebt Europapokalsperre auf

Der Vertrag des Österreichers beim FC Bayern läuft im Sommer 2021 aus. Zuletzt hielt sich der 28-Jährige im Hinblick auf eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister bedeckt.

Manchester City belegt in der Premier League hinter dem bereits feststehenden Meister FC Liverpool den zweiten Platz und darf wider Erwarten auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League teilnehmen.

Am Montag hob der Internationale Sportgerichtshof CAS die von der UEFA verhängte zweijährige Europapokalsperre auf. Außerdem wurde die Geldstrafe für den amtierenden englischen Meister von 30 auf 10 Millionen Euro reduziert.

