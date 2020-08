in einer Minute | Update in einer Minute

Manuel Neuer vom FC Bayern München hat sich erstmals zu seinem umstrittenen Video aus dem Kroatien-Urlaub geäußert. Darauf angesprochen und gefragt, warum er dazu noch nicht Stellung genommen habe, antwortete der 34-Jährige am Freitag: "Was andere fordern, ist mir eigentlich egal."

Er habe ganz normal seinen Urlaub genossen "und als ich hier begonnen habe, hat mich niemand darauf angesprochen, es gab eher Kopfschütteln über die Berichterstattung", erläuterte Neuer einen Tag vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea (21:00 Uhr im Liveticker).

Neuer hatte im Juli zusammen mit seinem Torwarttrainer und Freund Toni Tapalovic Urlaub in Kroatien gemacht. In sozialen Netzwerken war daraufhin ein Video aufgetaucht, in der Neuer inmitten einer Gruppe Männer das kroatische Lied "Lijepa li si" ("Du bist schön", 1998) von Marko Perkovic, dem Sänger der kroatischen Band "Thompson", mitsingt.

Der Band wird eine Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen. "Thompson" war die Marke der Waffe, die Perkovic im Kroatienkrieg nutzte.

Neuers Management ließ danach verlauten, Neuer spreche kein kroatisch. Der 34-Jährige hat das Thema abgehakt. "Ich habe mich hier auf die Mannschaft konzentriert, auf meine Arbeit und auf das, wofür ich hier bin", sagte Neuer am Freitag.

