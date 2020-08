Kehrt Max Kruse in die Bundesliga zu seinem Ex-Klub Werder Bremen zurück? Angeblich müsste der Stürmer aber eine Krisen-Klausel akzeptieren und finanziell Abstriche machen. Nach Informationen der "Sport Bild" bieten die Norddeutschen Kruse einen Zweijahresvertrag mit Option an. Der 32-Jährige soll zuletzt bei Fenerbahce Istanbul rund 2,5 Millionen Euro jährlich verdient haben.

So viel Netto-Gehalt dürfte Kruse in Bremen nicht erhalten. Werder-Sportchef Frank Bauman bestätigte zudem gegenüber "Sport Bild", dass in neuen Verträgen - etwa wie bei Neuzugang Patrick Erras - eine Klausel eingearbeitet wird, um dem Verein in finanziellen Notlagen zu helfen.

"Eine solche Klausel haben wir neben einer Reduzierung aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen bei Patrick berücksichtigt, um das finanzielle Risiko nach einem unvorhergesehenen Ereignis abzufedern", erklärte Baumann.

In einer finanziell schwierigen Lage, wie aktuell während der Corona-Krise, sollen dann die Gehälter der Spieler um 10 bis 20 Prozent reduziert werden. Eine spätere Zahlung des fehlenden Gehalts, also eine Stundung, ist offenbar nicht geplant.

"Bei außergewöhnlichen Umständen mit deutlichen Mindereinnahmen sollen die Spieler mit ins Boot geholt werden“, meinte der Bremer Sportchef und stellte klar: "Diese Klausel möchten wir von jetzt an in jedem Profivertrag festhalten." Damit wäre auch ein möglicher Vertrag von Kruse von der Klausel betroffen.

Ob der Stürmer allerdings das Angebot der Norddeutschen überhaupt annehmen will, steht wohl noch nicht fest. Auch ein Wechsel zu einem neuen Verein soll weiterhin im Gespräch sein. Bereits von 2007 bis 2009 sowie von 2016 bis 2019 lief Kruse für Werder Bremen auf. In 94 Spielen erzielte er dabei 35 Tore (31 Vorlagen).

