Angeliño sorgt in der laufenden Saison mit RB Leipzig mächtig für Furore. Der Spanier befindet sich mit den Sachsen nicht nur mitten im Meisterrennen, sondern steht auch in der Champions League im Viertelfinale. Im exklusiven Interview mit Eurosport spricht er über seinen Wechsel nach Leipzig, den Restart in der Bundesliga sowie die Gemeinsamkeiten zwischen Julian Nagelsmann und Pep Guardiola.

Angeliño, dies ist offensichtlich eine seltsame Zeit für uns alle. Wie sind Sie in den letzten zwei Monaten persönlich mit der Coronakrise umgegangen?

Angeliño: "Natürlich war es nicht einfach. Es ist eine Situation, in der jeder zu Hause bleiben und auf Dinge verzichten muss, die man normalerweise macht. Ich denke, dass die Situation jetzt besser wird, aber es gibt noch viel Arbeit, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Das Wichtigste ist, dass wir wieder anfangen können."

Viele Menschen freuen sich, dass der Fußball in eine der Top-Ligen Europas wieder zurückkehrt. Wie stehen Sie zum Restart der Bundesliga?

Angeliño: "Ich bin sehr glücklich und kann es kaum erwarten, wieder zu spielen. Es gibt offensichtlich viele Orte, an denen die Lage schlimmer ist als in Deutschland. Ich komme aus Spanien und die Situation dort ist dringlicher. Wir sind überzeugt davon wieder zu spielen, ansonsten würden wir es nicht tun. Alle freuen sich auf das erste Spiel. Jeder möchte wieder Fußball genießen und die Menschen glücklich machen. Und ich denke, dass wir genau das tun werden."

Was hat Sie von dem Wechsel auf Leihbasis zu RB Leipzig im Januar überzeugt?

Angeliño: "Ich habe RB Leipzig über mehrere Monate hinweg verfolgt. Das Projekt, der Coach und seine Ideen passen optimal zu meinem Stil. Von daher war es keine schwere Entscheidung, nach Leipzig zu kommen."

Sie haben sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League einen starken Eindruck hinterlassen. Hätten Sie gedacht, dass Sie bei Leipzig so schnell einen so großen Einfluss haben werden?

Angeliño: "Ich hatte großes Glück, dass mir der Trainer vom ersten Spiel an sein Vertrauen geschenkt hat. Es war sehr wichtig für mich, mein Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Dank des Trainers und der Mannschaft ist mir dies gelungen. Bis jetzt hat es sehr gut funktioniert. Ich hoffe, dass wir dieses Niveau halten können."

Welche Spieler haben Ihnen bei der Eingewöhnung in Leipzig geholfen?

Angeliño: "Seit meiner Ankunft spiele ich mit [Marcel; Anm. d. Red.] Halstenberg hinter mir. Ich habe Vertrauen in das gesamte Team und kann jedem Einzelnen vertrauen, der auf dem Platz steht."

Was hat Sie an Leipzig und der Bundesliga am meisten überrascht?

Angeliño: "Das Erste, woran ich mich erinnere, sind die Fans und die Atmosphäre. In England ist jedes Stadion etwas verschieden, aber in der Bundesliga herrschte in jedem Stadion, in dem ich bisher gespielt habe, eine großartige Atmosphäre. Die Stimmung war in jedem Spiel fantastisch."

RB Leipzig liegt aktuell mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Bayern und einem Punkt Abstand hinter Borussia Dortmund auf dem dritten Platz. Glauben Sie, dass Sie in dieser Saison noch eine reelle Chance auf den Meistertitel haben?

Angeliño: "Wir haben noch neun Spiele vor uns. Wir denken nur von Spiel zu Spiel. Unser Fokus liegt auf dem Sieg in der nächsten Partie und dann konzentrieren wir uns auf den Nächsten. Wir werden es nehmen, wie es kommt."

Sie haben also nicht davon geträumt, die Bundesliga oder die Champions League zu gewinnen?

Angeliño: "Ich habe die Zeit mit meiner Familie genossen und vom Fußball abgeschaltet. Jetzt bin ich zurück und auch mein Fokus ist wieder da. Aber natürlich träumst du. Es ist auch gut, zu träumen, aber du musst beide Füße auf dem Boden behalten und von Spiel zu Spiel schauen. "

Erwarten Sie überraschende Ergebnisse, wenn die Saison wieder aufgenommen wird? Die Fitness der Profis könnte immerhin unterschiedlich sein und die Spiele finden hinter verschlossenen Türen statt?

Angeliño: "Es ist eine neue Situation, an die wir uns schnell gewöhnen müssen. Ich denke, dass es gerade für Topteams schwer werden könnte, sich anzupassen. Es gibt in der Bundesliga einige Teams, die besser spielen, wenn sie ihre Fans im Rücken haben. Hoffentlich können wir das zu unserem Vorteil nutzen."

Sie waren bereits an New York City FC, Girona, Mallorca und Breda ausgeliehen. Anschließend sind Sie zu PSV gewechselt und haben mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin Manchester City sie erneut unter Vertrag genommen hat. Nun, ein paar Monate später spielen Sie in Leipzig. Wie ist es für einen jungen Spieler, so oft ausgeliehen zu werden und bereits in so vielen verschiedenen Ländern gespielt zu haben?

Angeliño: "Ich möchte spielen und hoffe, dass ich bald an einem Ort sesshaft werden kann. Im Moment bin ich aber sehr glücklich. Ich versuche, meine Zeit hier zu genießen und danach werden wir sehen."

Wo sehen Sie Ihre Zukunft?

Angeliño: "Das Wichtigste für mich ist ein Trainer, der mir Selbstvertrauen gibt. Dabei will ich es belassen…"

Wer hat Ihnen mehr Vertrauen geschenkt: Julian Nagelsmann oder Pep Guardiola?

Angeliño: "Julian hat mir vom ersten Tag an sehr viel gegeben. Deshalb bin ich ihm und den Mitarbeitern im Verein sehr dankbar. Sie haben mir diese Chance im Januar gegeben. Ich wollte irgendwohin gehen, wo ich wieder Fußball spielen und es genießen kann. Das tue ich hier und dafür bin ich dem Verein sehr dankbar."

Welche Gemeinsamkeiten gibt es zwischen Julian Nagelsmann und Pep Guardiola?

Angeliño: "Sie praktizieren beide einen dominanten Ballbesitzfußball und möchten den Ball so schnell wie möglich wieder zurückerobern. Sie sind sehr ähnlich in ihrer Art des Trainings und der Spielvorbereitung. Ich würde sagen, dass sie sich sehr ähnlich sind."

Wie stehen Sie während Ihrer Zeit in Leipzig in Kontakt zu Guardiola?

Angeliño: "Ich habe mit ihm gesprochen, bevor ich nach Leipzig gegangen bin. Er [Pep Guardiola] spricht mehr mit Julian [Nagelsmann; Anm. d. Red.]. Ich denke, die beiden stehen mehr in Kontakt zueinander, als ich mit Pep [Guardiola; Anm. d. Red.], aber wir haben eine gute Beziehung. Obwohl ich in den letzten sechs Monaten [bei Manchester City; Anm. d. Red.] nicht viel gespielt habe, habe ich dennoch das Gefühl, dass ich mich als Spieler bei ihm sehr verbessert habe. Als ich in Leipzig ankam und wieder anfing zu spielen, konnte ich diese Verbesserung sehen."

Was sind Ihre kommenden Ziele?

Angeliño: "Ein Sieg am Samstag!"

Und darüber hinaus?

Angeliño: "Zu allererst, dass jeder wieder gesund ist und dass wir zu unserem normalen Leben zurückkehren können. Das ist das Allerwichtigste."

Die Fußball-EM ist auf 2021 verschoben worden. Träumen Sie davon, für die spanische Nationalmannschaft nominiert zu werden.

Angeliño: "Davon träume ich, seit ich ein kleines Kind war. Es ist aber sehr viel harte Arbeit erforderlich, um nominiert zu werden. Das Einzige, das man tun kann, ist zu träumen und weiter hart zu arbeiten, um dies vielleicht zu erreichen. Das Wichtigste ist aber in dem Verein, für den man spielt, glücklich zu sein. Ich habe jetzt dieses Gefühl, mehr kann ich mir nicht wünschen."

Warum sollte Timo Werner bei RB Leipzig bleiben und nicht in die Premier League wechseln?

Angeliño: "Er ist einer der Schlüsselspieler des Teams. Er ist sehr wichtig für uns, weil er viele Tore erzielt. Ich würde mich freuen, wenn ich noch viele Jahre mit ihm zusammenspielen könnte. Er ist ein Topspieler, der sowohl viele Treffer erzielt als auch vorbereitet. Was kannst du dir mehr wünschen?"

Viele Fans außerhalb von Deutschland möchten nun unbedingt wieder Fußball schauen und suchen ein Team, dass sie in der Bundesliga anfeuern können? Warum sollten sie sich für Leipzig entscheiden?

Angeliño: "Wenn sie guten Fußball von einem Team sehen möchten, das bei eigenem Ballbesitz sehr dominant auftritt, denke ich, dass es die perfekte Mannschaft ist. Diese Mannschaft hat in den letzten Monaten bewiesen, dass sie ein großartiges Team ist. Die letzten Spiele gegen Tottenham in der Champions League waren unglaublich. Der Fußball, den wir gespielt haben, war unglaublich. Wenn die Leute diese Spiele gesehen haben, werden sie sicher auch unsere nächsten Spiele anschauen. Ich kann nur über das Talent sprechen, das ich hier jeden Tag sehe. Es ist eine Freude, mit dieser Mannschaft zu spielen und ich bin so glücklich hier zu sein."

