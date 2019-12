"Ich habe mir den Ball genommen und gedacht: Das ist der zweite Elfmeter, dann wird sich der Torwart wieder für eine Ecke entscheiden. Und heute war es dann mal soweit, den Ball zu chippen", erklärte Grifo die Ausführung seines Strafstoßes und ergänzte:

" Gerade vor der Schalker Kurve braucht man da auch Eier aus Stahl. "

Der 26-Jährige erzielte vom Punkt die zwischenzeitliche 2:1-Führung für den Sportklub (67.), nachdem Teamkollege Nils Petersen (54.) aus elf Metern die Führung des FC Schalke durch Nationalspieler Suat Serdar (27.) egalisiert hatte.

Der eingewechselte Ahmed Kutucu sorgte für den 2:2-Endstand (80.) und rettete den Hausherren somit immerhin einen Zähler.

Grifo: "Haben eine tolle Vorrunde gespielt"

Von einem verlorenen Punkt wollte aufseiten der Freiburger nach der Partie jedoch niemand sprechen. "Wir haben alles rausgehauen, was geht. Wir haben eine tolle Vorrunde gespielt. Nach der Winterpause wollen wir noch mal genauso angreifen", schickte Grifo schon einmal eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Vincenzo Grifo (SC Freiburg) erzielte mit einem Elfmeter-Lupfer die zwischenzeitliche Führung gegen den FC SchalkeGetty Images

Indes zog Petersen mit seinem insgesamt 83. Treffer für den SC mit Bundestrainer Joachim Löw als erfolgreichster Torschütze des Klubs gleich.

"Es ist natürlich schon cool. In den Geschichtsbüchern zu stehen ist immer schön und wenn dann noch mit etwas so Besonderem, ist es umso toller. Ich habe ja auch vor mich in Freiburg niederzulassen, dann ist man auf so etwas natürlich schon stolz", resümierte der Torjäger.

