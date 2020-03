Dietmar Hopp war den Tränen nahe - mehrmals. Als die Hass-Plakate im Fanblock von Bayern München gezeigt wurden, als sich Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge voller Scham bei ihm entschuldigte, und als er durchnässt vom Regen an der Seite der Profis von den Zuschauern mit Sprechchören aufgemuntert wurde.

"Wenn ich nur im Entferntesten wüsste, was diese Idioten von mir wollen, dann würde es mir alles leichter fallen, das zu verstehen", sagte der 79 Jahre alte Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim nach dem Eklat während der Partie am Samstag gegen den Rekordmeister (0:6) bei "Sport1":

" Ich kann mir nicht erklären, warum die mich so anfeinden. "

Fußball-Fans sehen ihn nur als TSG-Mäzen

Dabei liegt genau das klar auf der Hand: Wäre der Mitbegründer des Software-Riesen SAP nicht auf die Idee gekommen, seinen Dorfverein aus dem Kraichgau mit mehreren hundert Millionen Euro aus seinem Privatvermögen zum Erstligisten zu machen, hätte er sich nie dem Hass und der Hetze aussetzen müssen. Doch so gilt der Multi-Milliardär bei Teilen der gegnerischen Fans als Musterbeispiel für die ungeliebte Kommerzialisierung des Fußballs - und wird seit Jahren verunglimpft.

Was vor allem die Ultras dabei gerne ignorieren, ist das Lebenswerk Hopps. Rund 800 Millionen Euro hat der einstige Hoffenheimer Kreisliga-Stürmer in gemeinnützige Zwecke gesteckt. Damit hat Hopp mehr als doppelt so viel Geld der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, als er in die TSG investiert hat. So reicht ein Besuch der Uni-Klinik in Hopps Geburtsstadt Heidelberg aus, um den Wohltäter nicht mehr verleugnen zu können. Die Aufschrift "Gestiftet von Dietmar Hopp" ist dort fast überall zu lesen.

Hopp will der Gesellschaft etwas zurückgeben

"Wenn man so reich geworden ist wie ich, dann hat man einfach die Verpflichtung, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Der Gesellschaft, die mir diesen beruflichen Erfolg ermöglicht hat", sagte Hopp zuletzt der Rhein-Neckar-Zeitung:

" Es ist an so vielen Stellen bitter nötig, Menschen zu unterstützen. 'Eigentum verpflichtet', steht im Grundgesetz. Reichtum noch viel mehr! "

Auch aufgrund dieser Einstellung ist der Hass auf Hopp für den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unerträglich. "Herr Hopp hat viel Vermögen verdient - durch harte Arbeit. Er gibt das ganze Vermögen für Sport, für soziale Projekte, für Medizin aus. Und dafür wird man an den Pranger gestellt?", beklagte Fritz Keller im ZDF: "Wo sind wir hingekommen in diesem Land? Was soll das?"

Rummenigge: "Dietmar Hopp ist ein Ehrenmann"

Ähnliche Fragen stellte sich auch Rummenigge. "Dietmar Hopp ist ein feiner Ehrenmann", äußerte der Vorstandsvorsitzende der Münchner: "Auch deshalb schäme ich mich zutiefst. Ich habe mich bei ihm entschuldigt - aber das ist nicht zu entschuldigen." Bayern-Trainer Hansi Flick erinnerte daran, dass "jeder von diesen Chaoten wahrscheinlich jemanden in der Familie hat, der von Dietmar Hopp schon einmal profitiert hat."

Deshalb zeigte sich auch der Sportvorstand von Schalke 04 fassungslos. "Ich gehöre glücklicherweise zu den Menschen, die Dietmar Hopp persönlich kennen", äußerte Jochen Schneider: "Das ist eine Seele von einem Menschen. Er hat mal gar nichts Böses in sich. Er hat dem Sport und unserer Gesellschaft so viel gegeben."

Gegeben hat Hopp dem Fußball auch die TSG - zweifellos eine Entscheidung mit Tragweite.

Das könnte Dich auch interessieren: "Erinnert an dunkle Zeiten": Hopp spricht erstmals über Skandalspiel

(SID)