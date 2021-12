Sehenswerte An- und Mitnahme des Balles, ein kurzer Blick gen gegnerisches Tor und ein satter Abschluss ins untere linke Eck. Donyell Malens Treffer am vergangenen Samstag beim VfL Wolfsburg war von schnörkelloser Schönheit. Ganz ähnlich hatte er bereits eine Woche zuvor gegen den VfB Stuttgart getroffen und gleichzeitig sein Tor-Debüt in der Bundesliga gefeiert.

Beim enttäuschenden Dortmunder Auftritt in Lissabon (1:3) betrieb er per Kopf in der Nachspielzeit immerhin Ergebniskosmetik.

Ad

Drei Treffer in den vergangenen drei Spielen, Malen, der beim BVB als potenzieller Nachfolger von Jadon Sanchso gehandelt wurde und in den ersten Monaten keinen leichten Stand in Dortmund hatte, scheint sich freigespielt zu haben.

Bundesliga Matthäus attackiert Bayern-Star: "Ein Mitläufer" 29/11/2021 AM 12:27

"Es ist das dritte Spiel hintereinander, in dem er dort ist, wo ich ihn sehen will", sagte Trainer Marco Rose im Anschluss an das Duell mit den Wölfen bei "Sky". Er ergänzte: "Er ist im Spiel, er ist da, er gibt uns im Ballbesitz viel, er arbeitet gut gegen den Ball." Lobeshymnen vom Coach. Das war während Malens bisheriger Dortmunder Schaffenszeit nicht immer so. Ganz im Gegenteil.

Arbeit mit Malen trägt Früchte

"Für Donny geht es darum, sich an die Bundesliga zu gewöhnen, an das Tempo, an die Physis", erklärte Rose noch vor wenigen Wochen. Zudem müsse der Niederländer "an seinem Mindset arbeiten. Es ist wichtig, dass er auch gegen den Ball viel Energie aufwendet, um dadurch in andere Situationen zu kommen."

Sportdirektor Zorc wurde mit Blick auf den 22-Jährigen, für den die Schwarz-Gelben im Sommer satte 30 Millionen Euro an die PSV Eindhoven überwiesen hatten, noch deutlicher : "Es ist offensichtlich, dass Donny noch nicht das zeigt, was wir uns erhofft haben. Er strahlt zu wenig Torgefahr aus und bietet zu wenig an. Daran müssen wir mit ihm arbeiten."

Offensichtlich hat die Arbeit Früchte getragen. Malen, anfangs noch Fremdkörper, ist mittlerweile deutlich besser eingebunden, wirkt klarer in seinen Aktionen. Aus persönlicher Sicht eigentlich nicht sonderlich förderlich, dass Erling Haaland, der von Malen zuletzt im Sturmzentrum vertreten wurde, nach überstandener Hüftbeugerverletzung wieder zurück ist

Der Norweger ist an vorderster Front selbstverständlich gesetzt, Malen in der aktuellen Form aber auf die Bank zu beordern, wäre vermutlich schwer vermittelbar. Dementsprechend befindet sich Rose im Vorfeld des Spitzenspiels gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr im Liveticker ) in der Zwickmühle.

Haaland wieder da: Neue Rolle für Malen?

Dabei bleiben ihm zwei weitere Optionen. Die naheliegendste Alternative wäre wohl, Malen zurück auf die Außenbahn zu ziehen.

Allerdings wusste der Nationalspieler ebenda bislang nicht zu gefallen. Nominell kam Malen in der laufenden Saison fünfmal als Flügelspieler zum Einsatz, ein Scorerpunkt war ihm nicht geglückt. Die andere Möglichkeit: Rose rückt von seinem präferierten 4-2-3-1-System ab und stellt auf 4-4-2 mit Haaland und Malen als Doppelspitze um.

In diesem Szenario würde Haaland als Stoßstürmer agieren, während der flinke, wuselige Malen den freien Zielspieler im Rücken der skandinavischen Naturgewalt gibt. In ganz ähnlicher Rolle setzte auch PSV-Trainer Roger Schmidt auf Malen, der mit Eran Zahavi ein erfolgreiches Sturmduo bildete und am Ende der vergangenen Spielzeit auf 27 Treffer in 45 Pflichtspielen kam.

Rose mit Forderung: "Er muss das bestätigen"

Egal, ob Malen künftig auf außen oder gemeinsam mit Haaland im Angriff spielt – Rose stellt nach der jüngsten Positiventwicklung eine klare Forderung an den Neuzugang: "Ich fordere Nachhaltigkeit. Er muss das bestätigen", sagte der Ex-Gladbacher und schob nach: "Das ist der Weg, den er gehen muss. Da muss er dranbleiben."

Um seine Form zu bestätigen, um den Weg, den er gehen muss, weiter beschreiten zu können, muss Malen jedenfalls auch weiterhin regelmäßig spielen.

Das könnte Dich auch interessieren: Katar-Streit: Bayern wendet sich mit Schreiben an Mitglieder

Was für eine Farce: Belenenses nur mit neun Mann im Lissabon-Derby

Premier League Ex-Stürmer übt vernichtende Kritik an Werner: "Mit und ohne Ball schlecht" 29/11/2021 AM 11:43