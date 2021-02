Der BVB holte unter Terzic in neun Spielen nur 13 von 27 möglichen Punkten in der Bundesliga. Vier Siege stehen vier Niederlagen gegenüber. Trotzdem hält der BVB weiterhin an dem Coach fest: "Es gibt überhaupt keinen Vorwurf an Edin Terzic. Die Leistung muss die Mannschaft bringen", so Zorc.