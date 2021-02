"Die Tendenz geht in die falsche Richtung", stellte Zorc fest: "Wir müssen ganz schnell den Dreh bekommen." Bereits acht Niederlagen (eine mehr als in der kompletten Vorsaison) stehen nach 20 Bundesliga-Spieltagen zu Buche.

Terzic, dem kaum Chancen auf eine Weiterbeschäftigung nach dem Ende der Spielzeit eingeräumt werden, hat in seiner Amtszeit nur 13 von 27 möglichen Punkten geholt. Das Minimalziel, die Qualifikation für die Champions League, gerät immer stärker in Gefahr - ganz zu schweigen von den 16 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München.

Dazu passten die befremdlichen Auftritte von Mats Hummels und Emre Can. Beide Profis redeten die Pleite beim Sport-Club vor laufender TV-Kamera minutenlang schön. Dass allein der Vergleich des Personals zwischen dem BVB und dem Sport-Club das Lamentieren über eine etwas unglückliche Niederlage verbieten sollte, kam weder Hummels noch Can in den Sinn.

Zuvor hatten Wooyeong Jeong (49.) und Jonathan Schmid (52.) unter gütiger Mithilfe des Dortmunder Torwarts Marwin Hitz für den SC getroffen. Das Tor von Jungstar Youssoufa Moukoko (76.), der nach einer Stunde für den erschreckend schwachen Kapitän Marco Reus gekommen war, änderte nichts mehr am Sieg der Freiburger in ihrem 700. Bundesliga-Spiel.

Immerhin schienen Hummels und Can erkannt zu haben, was die Stunde geschlagen hat. "Natürlich ist das Ziel Champions League in Gefahr. Dafür müssen wir kämpfen. Das ist das Mindeste, was wir erreichen müssen. Das wissen wir", sagte Hummels. Can gab zu Protokoll, dass "der Umschwung schnell kommen" müsse: "Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Borussia Dortmund nicht international spielt."