Beim 3:0-Sieg gegen die Fohlenelf zeigten "die Jungen" um den 20-jährigen Jadon Sancho und den 17-jährigen Giovanni Reyna im offensiven Mittelfeld sowie die 20-jährige Sturmspitze Erling Haaland eine starke Partie. Haaland machte direkt zum Liga-Auftakt dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte und erzielte zwei Treffer. Reyna brachte die Schwarz-Gelben nach Vorarbeit vom auch erst 17-jährigen Jude Bellingham in Führung.

Angesichts dieses furiosen Auftakts kam Reus nur zu einem Kurzeinsatz über zwölf Minuten. Gegen Spielende durfte er endlich mal wieder Bundesliga-Luft schnuppern. Die Partie selbst war da schon lange entschieden. Zu Saisonbeginn wird sich der Kapitän mit solchen späten Einwechslungen sicherlich zufrieden geben, erst recht, wenn es weiter so gut für den Klub läuft. Doch auf absehbare Zeit hat er natürlich den Anspruch, wieder von Beginn an auf dem Platz zu stehen.

Bei diesem Plan dürfte Reus der dichtgedrängte Kalender sicherlich entgegenkommen. Schließlich will der BVB nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League und dem DFB-Pokal glänzen. Dass der Fußballer des Jahres 2019 dabei schon jetzt dabei helfen kann, bewies in der 1. DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den MSV Duisburg. Beim 5:0-Erfolg gegen den Drittligisten traf er nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung zum Endstand.