Was war im vergangenen Herbst nicht alles an bösen Worten hin und hergeflogen.

Als der FC Bayern das eigene Vertragsangebot an seinen Spieler David Alaba im November nach langen Verhandlungen schließlich zurückzog, tat er dies sehr öffentlichkeitswirksam. Präsident Herbert Hainer war dazu extra in ein Fernsehstudio gefahren.

Gleiches wiederholte der Österreicher am Dienstag gebetsmühlenartig. Der Rekordmeister hatte eigens für seinen abwanderungswilligen Star eine Pressekonferenz einberufen. Alaba dankte es mit firmenkonformer Kommunikation der Sachverhalte.

"Ich habe für mich persönlich die Entscheidung getroffen, nach dieser Saison was Neues zu machen", sagte er. Schwergefallen sei ihm diese Entscheidung. Sehr schwer.

Weil er dem "FC Bayern sehr dankbar" sei für die gemeinsamen 13 Jahre. Oder wie es Alaba formulierte, "eine unglaublich schöne, intensive Zeit, die man nicht so schnell in Worte zusammenfassen kann. Ich bin hier zu Hause und kann den Verein als meine Familie bezeichnen".

Schließlich war rund um das zurückgezogene Vertragsangebot in aller Öffentlichkeit etwas zerbrochen. Fans, Beobachter, Experten und Mitspieler hatten dies hautnah mitbekommen.

Die Trennung zum Saisonende war spätestens seit Alabas Interview mit "Sky" ausgemachte Sache, in dem er in deutlichen Worten schilderte, "enttäuscht und verletzt" zu sein.

Dementsprechend war nichts, was Alaba den per Zoom zugeschalteten Journalisten in die Blöcke diktierte, von wirklichem Newswert. Außer eben die Erklärung, wie es dazu gekommen sein soll.