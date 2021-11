Dagegen freuten sich die Spieler des FC Bayern nach dem knappen Sieg gegen den bisher ungeschlagenen Drittplatzierten SC Freiburg. "Das war ein Signal an die Bundesliga, wenn man die direkten Konkurrenten hinter sich lässt", erklärte Kapitän Manuel Neuer nach der Partie.

Ad

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge geht in seiner Ansage sogar noch ein Stück weiter: "Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben!"

Premier League Klopp geht auf VAR los: "Versteckt sich hinter Schiedsrichter" VOR 2 STUNDEN

Einen Vier-Punkte-Vorsprung am 11. Spieltag hatten die Bayern letztmals in der Saison 2011/12 verspielt, als am Ende der BVB unter Jürgen Klopp Meister wurde. Dass es für die Schwarz-Gelben wie in den vergangenen neun Jahren nicht reichen soll, liegt laut Rummenigge nicht am fehlenden Willen. "Ich glaube, titelhungrig sind die. Aber es ist immer die Qualität auf dem Platz, und da hat Bayern im Moment einfach die Nase vorn", erklärte der 66-Jährige und ergänzte: "Und der Trainer passt auch super zu Bayern."

FC Bayern offensiv historisch stark

Unter Nagelsmann sind die Bayern tatsächlich historisch stark unterwegs. 40 Tore gelangen zu diesem Zeitpunkt noch keiner Mannschaft in der Bundesliga, 28 Punkte sind zudem die beste Ausbeute seit sechs Jahren. Einziges Manko bleibt bisher die Defensive. Ohne Gegentor blieben die Münchner bisher erst drei Mal.

Über die fehlende Spannung im Titelrennen sagt Rummenigge: "Wenn jedes Jahr die gleiche Mannschaft Meister wird, ist das nicht sehr erquickend, speziell für Nicht-Bayern-Fans. Unsere Aufgabe ist es trotzdem, Meister zu werden."

Das könnte dich auch interessieren: "Vollständiger Blödsinn!" Angespannte Stimmung nach Bayern-Freiburg

Plakat-Aktion: Nagelsmann reagiert auf beißende Katar-Kritik

Bundesliga Zwei 16-Jährige bei Bayer eingewechselt - nur Moukoko war in der Bundesliga jünger VOR 11 STUNDEN