Diese Fragen seien "vollständiger Blödsinn", sagte Streich mit finsterer Miene.

Und überhaupt: "Wir haben verloren, darüber freue ich mich selten." Er sei mit der Leistung zwar "zufrieden. Mehr können wir nicht machen". Dennoch: "Ich hätte schon mal sehen wollen, wenn wir das Tor ein paar Minuten früher gemacht hätten."

Hat der SC aber nicht: So blieb es in einem abwechslungsreichen Gipfel auf Augenhöhe beim späten Treffer durch Janik Haberer (90.+3) - und für die Liga bei der Erkenntnis, dass die Bayern wohl auch in dieser Saison auf dem Weg zur zehnten Meisterschaft in Folge kaum zu stoppen sein werden.