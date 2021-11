Gerade im ersten Durchgang waren die Gastgeber die bestimmende Mannschaft, hatten über die gesamte Spieldauer mehr Ballbesitz und gewannen mehr Zweikämpfe als die Borussia. Zum Seitenwechsel führte das Team von Jesse Marsch nach einem Treffer von Christopher Nkunku (29.)

"Die erste Halbzeit konnte man komplett vergessen", schimpfte Reus über die ersten 45 Minuten. Den Grund sah der Nationalspieler in der von Trainer Rose gewählten Grundordnung. "Damit kommen wir gar nicht klar, das muss man ganz klar sagen", giftete Reus nach dem Spiel.

Wie zuletzt auch bei den Siegen bei Arminia Bielefeld (3:1) und gegen den 1. FC Köln (2:0) hatte der 45-Jährige seine Elf mit einer Dreier- bzw. Fünferkette ins Spiel geschickt. Neben Mats Hummels verteidigten Manuel Akanji und Marin Pongracic innen.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit auf Viererkette umgestellt. Das liegt uns deutlich besser, weil wir da viel aktiver sind als in der Fünferkette. Zudem haben wir in der Fünferkette einen Mann weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann", erklärte Reus.

Rose: "Diskussion erübrigt sich"

Zur zweiten Halbzeit hatte Rose nämlich Ansgar Knauff für Pongracic eingewechselt und die Grundordnung verändert. Dennoch war der Trainer nicht der Meinung seines Kapitäns, dass die Niederlage auf die Ausrichtung der ersten Halbzeit zurückzuführen war: "Es ist keine Frage des Systems. Die Diskussion erübrigt sich", wies Rose bei "Sky" entschieden zurück.

Vielmehr bemängelte er die Arbeit seiner Mannschaft innerhalb der taktischen Ordnung: "Es gibt ja immer unterschiedliche Gründe wonach man aufstellt. Wir haben heute danach aufgestellt, wie wir unsere Jungs am besten in ihre Positionen bringen. Die Grundordnung ist immer das eine, die Bewegung in der Grundordnung ist das andere. Das haben wir in der ersten Halbzeit nicht so gut umgesetzt", erklärte Rose.

Reus schoss nach dem Spiel bei "Sky" ebenfalls in Richtung der eigenen Einstellung: "Wir haben es gar nicht angenommen, das ärgert mich am meisten. Sie waren einfach aggressiver, wir haben es nicht geschafft, auf Augenhöhe zu sein. Es war zu wenig!"

Reus: "Mir ist das Tor gerade scheiß egal"

Auch die Umstellung auf Viererkette im zweiten Durchgang änderte schlussendlich nichts am verdienten Heimsieg der Sachsen. Zwar hatte Reus selbst kurz nach der Pause (52.) ausgleichen können, doch Yussuf Poulsen erzielte nach 68 Minuten den Siegtreffer.

Auch sein dritter Saisontreffer war kein Trost für den Dortmunder: "Mir ist das Tor gerade scheiß egal. Mich regt es viel mehr auf, dass wir verloren haben", so Reus.

Durch die Niederlage in Leipzig hat die Borussia nun bereits vier Zähler Rückstand auf den FC Bayern München. Für den BVB war das 1:2 in Leipzig die zweite Pleite binnen einer Woche. Am Mittwoch hatten die Schwarz-Gelben auch das Rückspiel in der Champions-League-Gruppenphase gegen Ajax Amsterdam verloren (1:3)

