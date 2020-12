Der Abwehrchef wird mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. "Jedes Team denkt zu Recht über Verstärkungen nach. In dieser Situation ist es normal, dass europäische Spitzenklubs an Alaba denken", so Rummenigge und fügte hinzu: "Es liegt an ihm zu entscheiden. Vielleicht wechselt er oder er bekommt Zweifel und beschließt, bei Bayern zu bleiben. Wir werden sehen."