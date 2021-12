15 Tore hat Karim Adeyemi in 26 Pflichtspielen in dieser Saison schon wieder auf dem Konto. Aufgrund dieses Empfehlungsschreibens wird der 19-Jährige von den europäischen Spitzenklubs gejagt.

Neben den deutschen Schwergewichten Bayern, Dortmund und Leipzig sollen auch Paris Saint-Germain, der FC Barcelona und der FC Liverpool gesteigertes Interesse an Adeyemi zeigen. Zudem soll sich nach der Verpflichtung von dem im Red-Bull-Kosmos bestens vernetzten Ralf Rangnick auch Manchester United Hoffnungen auf einen Transfer machen.

Ein erster dieser Topklubs erhielt nach "Sky"-Informationen nun aber eine Absage. Demnach habe Adeyemis Seite Barça eine Abfuhr erteilt, nachdem die Katalanen bereits ein schriftliches Angebot hinterlegt hatten.

Grund dafür sei, dass Adeyemi Angst habe, in Spanien aus dem Blickfeld von Bundestrainer Hansi Flick zu verschwinden. Dies will die Sturmhoffnung insbesondere mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 verhindern. Auch deshalb soll Adeyemi einen Wechsel in die Bundesliga bevorzugen.

BVB Favorit auf Adeyemi-Transfer

Unter den Bundesligisten mit realistischen Chancen auf eine Verpflichtung werden dem BVB aktuell die besten Karten bescheinigt. Die Verantwortlichen bei den Schwarz-Gelben halten viel vom Salzburg-Star.

"Adeyemi ist ein großes deutsches Talent. Er hat ein sehr gutes Profil, bringt extreme Schnelligkeit mit und ein Profil, das grundsätzlich spannend ist", erklärte Sportdirektor Michael Zorc zuletzt, räumte allerdings mit Blick auf einen Transfer ein: "Dazu was zu sagen, ist viel zu früh, und er steht, soweit ich weiß, langfristig unter Vertrag."

Ein Pluspunkt für den BVB ist aber, dass der Bundesliga-Zweite laut "Sky" ein besseres Angebot als RB Leipzig abgegeben habe. Zudem stehen beim BVB die Chancen auf Einsatzzeiten besser als beim FC Bayern, wo Adeyemi in seiner Jugend spielte.

