Er fügte an: "Die Verletzung ist nicht schwer, aber schmerzhaft. Es ist wohl eine Frage von ein paar Tagen, um diese Verletzung zu heilen." Eine Ultraschalluntersuchung sollte zuvor Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben.

Der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft hatte am Montagabend beim Länderspiel gegen Italien (0:0) einen Schlag auf das linke Sprunggelenk abbekommen und musste kurz darauf ausgewechselt werden (82.) . Nach Abpfiff humpelte der 32-Jährige mit einer Bandage über den Platz der PGE-Arena in Danzig.

Obwohl die Verletzung nicht gravierend ist, bleibt noch offen, ob Lewandowski seiner Mannschaft am Mittwoch (20:45 Uhr) in der Nations League gegen Bosnien und Herzogowina wieder zur Verfügung stehen kann.

Das polnische Team hoffe jedenfalls auf einen Einsatz des Stürmers, so Kwiatkowski: "Am Montag wird Robert einer Ultraschalluntersuchung unterzogen." Danach würden die Physiotherapeuten "ihn auf das Spiel gegen Bosnien am Mittwoch vorbereiten", erklärte der Verbandssprecher.