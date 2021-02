"Dumpfbacken verbreiten Lügen, und die werden verkauft als Wahrheit. So entsteht Hass und Zorn", sagte Gladbachs Sportdirektor zu den vielen Gerüchten, die zuletzt in den Sozialen Netzwerken kursierten.

Also stellte Eberl klar: "Es ist nicht eine Sekunde darüber nachgedacht worden, Marco freizustellen. Er wird bis zum letzten Tag alles geben." Auch Berichte, es habe wegen Roses angekündigtem Wechsel zu Borussia Dortmund "Wortgefechte" mit Spielern oder ein "Gespräch mit dem Mannschaftsrat" gegeben, stimmten nicht. Denn, daran ließ Eberl keinen Zweifel aufkommen: "Es passt kein Blatt zwischen Marco Rose und mich."

Kein Zweifel: Es sind unruhige Zeiten rund um den Borussia-Park, obwohl keine Fans da sind. Vielleicht wählten einige Anhänger aber auch gerade deshalb am Mittwoch einen anderen Weg, ihrem Ärger Luft zu machen. An der Nordkurve des Stadions hing ein Plakat, auf dem Rose beleidigt und eine sofortige Trennung gefordert wurde. "Die Vehemenz ist groß, das bestürzt mich", sagte Eberl und rief dann zum Zusammenhalt auf. Schließlich stehe der Verein über allem.

Und Rose? Er habe "gewusst, was auch mich zukommt", sagte der 44-Jährige, "ich bin ja nicht doof." Eine große Sorge konnte der Noch-Trainer den Fans immerhin nehmen. "Wenn Marco Rose sagt, er nimmt keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund, dann nimmt er keinen Spieler mit zu Borussia Dortmund. Fertig, aus", sagte der Noch-Coach .

Und so waren Eberl und Rose darum bemüht, den Blick nach vorne zu richten. "An meiner Einstellung zu meinem Arbeitgeber hat sich nichts geändert. Ich bin mit 100 Prozent Energie dabei", sagte Rose. Auch Eberl wehrte sich gegen die Vorstellung, Rose würde im Saisonfinale im Kopf schon beim BVB sein. "Ich weiß, dass er alles geben wird, um am Ende vor Dortmund zu stehen", sagte Eberl.