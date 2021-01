Dass Trainer Edin Terzic und Emre Can nach dem Spiel am "Sky"-Mikrofon die exakt gleichen Worte wählten, beschreibt ganz anschaulich, welchen Stellenwert das Spiel in Leipzig für die Dortmunder hatte.

"Wir wussten, dass es ein extrem wichtiges Spiel sein wird. Es ist der 15. Spieltag, da wird noch nichts entschieden, aber danach wussten wir, in welche Richtung es in dieser Saison gehen kann", sagten der Trainer und sein Mittelfeldspieler übereinstimmend.

"Er hat uns genau gezeigt, wie wir anlaufen sollen und hat die richtigen Worte gefunden", lobte Can, der nach seiner Einwechslung für den verletzten Axel Witsel selbst gehörigen Anteil an der gesteigerten schwarz-gelben Intensität hatte.

"Wir haben heute insgesamt 112 Fehlpässe gespielt, wovon gefühlt 110 in der ersten Hälfte waren. So haben wir komplett auf Ballbesitz verzichtet", berichtete Terzic, der seine Mannschaft aufforderte, fortan "cooler zu sein und die Tiefe anzulaufen".

Sancho wirkt endlich wieder spritzig und kommt so im offensiven Kombinationsspiel immer besser zur Geltung. Auch die eigene Torgefährlichkeit hat er wiederentdeckt. In Leipzig traf er schon wieder. Es war wettbewerbsübergreifend das dritte Spiel in Serie, in dem ihm sowohl ein eigenes Tor als auch eine Vorlage gelangen.