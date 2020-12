Er "kommentiere die Gerüchte auch nicht", so Rose weiter. Nach der Entlassung von Lucien Favre beim BVB am Sonntag hatten mehrere Medien berichtet, Rose sei der Top-Kandidat auf den Trainerposten für die kommende Saison. Bis zum Sommer trainiert der bisherige Co-Trainer Edin Terzic die Schwarz-Gelben. Rose besitzt in Gladbach einen Vertrag bis 2022, dieser soll aber eine Ausstiegsklausel beinhalten.