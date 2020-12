Damals, 1974, Rummenigge war soeben 19-jährig beim FC Bayern München angekommen, habe ihm Trainer Dettmar Cramer in einem Satz deutlich zu verstehen gegeben, dass er mehr leisten müsse. "Der liebe Gott hat dir unglaubliche Talente in die Wiege gelegt", habe Cramer zum Lippstädter gesagt – "und ich trete dir so lange in den Arsch, bis du Nationalspieler bist."