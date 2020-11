Wegen der Differenzen über die Gebührenhöhe hatte das BVG den Fall aber noch einmal in die Hansestadt zurückverwiesen. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die DFL kann aber binnen eines Monats nach Zustellung des Urteils Beschwerde beim BVG einlegen und hat dann einen weiteren Monat Zeit, diese zu begründen.

Sollte die DFL auf dieses Rechtsmittel verzichten, ginge eine seit fast sechs Jahren andauernde juristische Auseinandersetzung zu Ende. Die DFL hatte bereits angekündigt, alle anfallenden Gebührenbescheide an Werder Bremen weiterzureichen. Bislang wurden unter Vorbehalt für vier Risikopartien Gebühren in Höhe von insgesamt 1,17 Millionen Euro an die Bremer Innenbehörde überwiesen.