Am 25. Spieltag der Bundesliga reist Borussia Dortmund zum 1. FSV Mainz 05. Anstoß ist am Mittwoch, 16. März, um 18:30 Uhr.

Es handelt sich um ein Nachholspiel. Aufgrund zahlreicher Coronafälle bei den Mainzern konnte die Partie zunächst nicht ausgetragen werden.

Der BVB hat in der Tabelle sieben Punkte Rückstand aber ein Spiel weniger als der FC Bayern München. Mit einem Sieg gegen Mainz wäre noch eine kleine Chance auf den Meistertitel vorhanden.

Die Mainzer stehen trotz zweier Spiele weniger als der Großteil der Konkurrenz im gesicherten Mittelfeld der Bundesliga.

FSV Mainz 05 - BVB: Bundesliga live im TV

Das Match zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Bundesliga: Mainz - Dortmund im Livestream

"DAZN" überträgt die Partie in der Opel Arena in Mainz am Mittwoch im Livestream in voller Länge.

1. FSV Mainz - Borussia Dortmund: Das Match im Liveticker

Bei Eurosport.de erfahrt ihr alle News zur Bundesliga. Hier gibt es auch die Partie zwischen Mainz und dem BVB im Liveticker.

Mainz - BVB: Die letzten 10 Begegnungen

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesliga-Spiele)

16.10.2021: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 3:1

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 3:1 16.05.2021: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:3 16.01.2021: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:1

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:1 17.06.2020: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0:2

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0:2 11.01.2020: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0:2 (Freundschaftsspiel)

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 0:2 (Freundschaftsspiel) 14.12.2019: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:4 13.04.2019: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 2:1 24.11.2018: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2 05.05.2018: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:2

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 1:2 12.12.2017: 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 0:2

