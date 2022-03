1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker

1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund live im TV, Livestream und Liveticker: Am 25. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Duell zwischen den Mainzern und dem BVB. Das Match am Mittwoch, 16. März, um 18:30 Uhr können Fans im Livestream bei "DAZN" mitverfolgen. Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Dortmund in der Bundesliga an.